"Chống già" theo cách của 3 người phụ nữ này: Dùng dụng cụ bằng đá để giúp nâng cơ và là phẳng nếp nhăn

Trong khi nhiều chị em bước vào tuổi ngoài 30, da bắt đầu chảy xệ, xuất hiện nọng cằm, khuôn mặt cũng như làn da thiếu đi độ săn chắc. Vậy mà Salim dù trải qua một lần sinh nở vào bước vào tuổi 30+, cô vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ tươi trẻ, đặc biệt là làn da và khuôn mặt thon gọn, săn chắc.

Đương nhiên Salim có bí quyết riêng để chăm sóc làn da và nhan sắc của mình, nhưng chưa bàn đến các dòng mỹ phẩm mà mẹ Pam dùng, chỉ riêng một thao tác mà cô thực hiện mỗi sáng khi thức dậy, đã có thể cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi và săn chắc của làn da.

Trong clip mới nhất mà Salim chia sẻ, khoảnh khắc 2 mẹ con cùng làm đẹp khi vừa thức dậy, Salim dùng một dụng cụ và massage nhẹ nhàng lên da.

Không chỉ Salim, mà Doãn Hải My cũng dùng dụng cụ này trong bước dưỡng da hàng ngày của mình. Cô chia sẻ, sau khi sinh con làm da của cô bắt đầu có hiện tượng chảy xệ và bước massage hàng ngày giúp cô cải thiện được vấn đề này.

Lê Hà Trúc cũng dùng dụng cụ này để cải thiện làn da tuổi U30.

Dụng cụ cải thiện nếp nhăn, chống lão hóa mà Salim và Doãn Hải My đang dùng

Dụng cụ mà Salim và Doãn Hải My dùng chính là đá guasha, bước massage với đá guasha còn được gọi là "cạo gió mặt". Chất liệu có thể bằng ngọc bích, cẩm thạch, sừng... Với đá guasha, ngay cả những người nghiệp dư cũng có thể thực hiện các động tác massage mặt để cái thiện các vấn đề về da như da chảy xệ, nếp nhăn... cho hiệu quả hơn hẳn việc dùng đầu ngón tay massage như thông thường.

Công dụng của đá guasha đối với làn da

Về cơ bản, đá guasha có 3 chức năng:

* Thứ nhất: Đối với da và mắt bị sưng, đá guasha có thể giúp loại bỏ tình trạng sưng tấy, căng mọng.

* Thứ 2: Thông qua massage, đá guasha có thể kích thích tuần hoàn máu, giúp các hoạt chất dưỡng da thẩm thấu nhanh hơn.

* Thứ 3: Đá guasha hỗ trợ cải thiện nếp nhăn lão hóa, da chảy xệ và làm mềm làn da sần sùi thô ráp.

Cách dùng đá guasha "cạo gió mặt"

Trước khi dùng đá guasha massage cải thiện tình trạng da, bạn cần thoa một lớp dầu dưỡng, serum hoặc kem dưỡng để "bôi trơn" làn da. Bước này vừa giúp đá lăn trên da dễ dàng vừa tăng hiệu quả thẩm thấu của dưỡng chất vào các tế bào da.

(Nguồn: Thanh xuân 30+)

Lần lượt dùng các đầu của đá guasha di lên da, di nhẹ để kích thích tuần hoàn máu, nên sau vài lần di có thể da sẽ hơi đỏ lên nhưng sẽ không ảnh hưởng gì. Các cạnh của đá sẽ phù hợp với từng khu vực như: hai bên gò má, xung quanh mắt, trán, đường xiên cằm, cổ... và bạn chỉ cần di lên các vùng da đó và nhấn nhẹ. Mỗi vùng da thực hiện khoảng 5 - 10 lần di.

(Nguồn: Thanh xuân 30+)

(Nguồn: Thanh xuân 30+)

Khi dùng đá guasha di lên da, bạn cần di chuyển theo chuyển động hướng lên trên để cản lại lực hút của trái đất, có như vậy mới cải thiện được tình trạng chảy xệ của làn da. Tuyệt đối tránh di đi di lại, việc này sẽ khiến da càng thêm chảy xệ, chùng nhão chứ không mang lại lợi ích gì cho làn da của bạn.

Thời điểm dùng đá guasha cho hiệu quả tối ưu

Muốn thấy được hiệu quả cải thiện làn da chảy xệ, điều quan trọng nhất là bạn phải thực hiện đều đặn mỗi ngày. Tốt nhất bạn nên kết hợp massage đá guasha vào thói quen chăm sóc da của mình vào mỗi buổi sáng, như cách mà Salim và Doãn Hải My đang làm. Bởi sáng ngủ dậy mặt dễ bị sưng, đá guasha có thể hỗ trợ làm giảm bọng mắt và mặt sưng phù của bạn.

Hãy đặt mục tiêu dành ít nhất 10 phút mỗi ngày để massage với đá guasha. Massage vào buổi sáng có thể giảm thiểu tình trạng sưng phù khi mới thức dậy, massage buổi tối sẽ kích thích làn da hấp thụ dưỡng chất nhanh và đầy đủ hơn.