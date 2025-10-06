5 loại đệm người trong nghề liệt vào "danh sách đen": ĐỪNG MUA!

Một chiếc đệm tốt giúp giấc ngủ thoải mái và bảo vệ sức khỏe. Nhưng trên thị trường có không ít sản phẩm giá rẻ, chất lượng kém. Nếu không tìm hiểu kỹ, người dùng rất dễ mua phải loại đệm nhanh xuống cấp hoặc tiềm ẩn rủi ro. Dưới đây là 5 loại đệm mà các chuyên gia khuyên không nên chọn.

1. Đệm cao su giá rẻ kém chất lượng

đệm cao su thiên nhiên có độ đàn hồi và tuổi thọ cao, song chi phí sản xuất lớn nên giá bán thường khá cao. Những loại rẻ bất thường thường không làm từ cao su thiên nhiên mà dùng cao su nhân tạo pha tạp hoặc vật liệu tái chế. Chúng có mùi khó chịu, dễ bị bở vụn, nhanh mất đàn hồi và có thể chứa hóa chất gây hại.

2. Đệm xơ dừa dán keo

đệm xơ dừa chất lượng thường được ép nhiệt để kết dính sợi, hoàn toàn không cần phụ gia. Tuy nhiên, trên thị trường có nhiều loại giá rẻ lại dùng keo để cố định, tiềm ẩn nguy cơ phát thải formaldehyde vượt ngưỡng an toàn. Nếu tiếp xúc lâu dài, người dùng có thể gặp tình trạng kích ứng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, khi chọn mua đệm xơ dừa, cần tìm hiểu kỹ quy trình sản xuất và ưu tiên sản phẩm có chứng nhận an toàn.

3. Đệm lò xo liên kết nguyên tấm

Loại đệm này từng rất phổ biến, nhưng thiết kế có nhiều hạn chế. Toàn bộ lò xo được nối liền trong một khung chung, vì vậy chỉ cần một người xoay mình là toàn bộ bề mặt đệm đều rung lắc theo, gây khó chịu cho người nằm cạnh. Sau một thời gian sử dụng, đệm còn dễ bị lún và phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Ngày nay, đệm lò xo túi độc lập được đánh giá vượt trội hơn, nhờ mỗi lò xo được bọc riêng biệt, giảm rung động tối đa và mang lại cảm giác êm ái, bền bỉ hơn.

4. Đệm cuộn ép để vận chuyển

Trên thị trường hiện nay, nhiều loại đệm bán trực tuyến thường được ép chân không và cuộn chặt để thuận tiện cho việc đóng gói, vận chuyển. Ưu điểm của cách làm này là giúp tiết kiệm chi phí giao hàng và dễ dàng di chuyển vào những không gian hẹp. Tuy nhiên, việc bị nén trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến cấu trúc đệm, khiến đệm dễ xẹp lún, mất độ đàn hồi và giảm tuổi thọ so với đệm giao nguyên khối. Vì vậy, nếu chọn mua online, bạn nên ưu tiên các sản phẩm được vận chuyển nguyên tấm để đảm bảo chất lượng lâu dài.

5. Đệm không có khóa kéo

Một chiếc đệm chất lượng thường được thiết kế kèm khóa kéo, giúp người dùng dễ dàng mở ra để kiểm tra trực tiếp phần lõi bên trong. Đây là cách xác thực xem vật liệu có đúng như quảng cáo hay không, đồng thời tạo sự yên tâm khi sử dụng. Nếu đệm không có khóa kéo, người mua rất khó kiểm chứng thành phần thực tế, dễ gặp phải sản phẩm kém chất lượng hoặc chứa vật liệu không an toàn cho sức khỏe. Vì thế, khi chọn đệm, bạn nên ưu tiên những loại có khóa kéo để vừa tiện lợi, vừa minh bạch hơn.

Theo Toutiao