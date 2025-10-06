Nếu thiếu item này trong tủ đồ thu, bạn khó lòng mặc đẹp

Thu về cũng là lúc hội mê mặc đẹp bắt đầu tìm đến những item vừa giữ ấm nhẹ, vừa giúp outfit thêm điểm nhấn. Bên cạnh blazer hay trench coat vốn đã quen thuộc, năm nay, khăn quàng choàng cổ tiếp tục là 1 item hot trend, được giới trẻ lăng xê nhiệt tình.

Món đồ này cũng rất dễ phối, gần như là mặc với gì cũng được, khoác lên vai là thành cô nàng sành điệu ngay.

1. Mix với áo phông

Công thức an toàn nhưng chưa bao giờ lỗi mốt: Áo phông, quần jeans và một chiếc khăn quàng choàng cổ trơn màu hoặc kẻ sọc. Điểm cộng là sự kết hợp này mang lại sự thoải mái cho những ngày nắng nhẹ, nhưng vẫn nhấn nhá để tổng thể người mặc không bị mờ nhạt. Đơn giản mà tinh tế, outfit này đủ để bạn diện đi cà phê, dạo phố hoặc đi làm đều xinh.

2. Mix với áo sơ mi

Thay vì chỉ dừng ở combo sơ mi và chân váy bút chì hay quần tây quen thuộc, khoác thêm một chiếc khăn quàng choàng vai sẽ giúp outfit không còn cứng nhắc mà vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, lại toát ra vibe mùa thu tràn màn hình.

Một gợi ý khác được giới fashionista Hàn đặc biệt ưa chuộng chính là layering chiếc khăn này với sơ mi oversized và quần ống suông rộng. Cách phối này tạo phog cách menswear nhưng vẫn thanh lịch, tạo sự cân bằng giữa nét phóng khoáng và sự nghiêm túc. Nhìn chung là rất hợp môi trường công sở sáng tạo, nơi bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính nhưng vẫn đảm bảo tính trang nhã.

3. Mix với áo thun tay dài

Áo thun dài tay luôn là “người bạn đồng hành” hoàn hảo trong mùa thu. Khi đi cùng quần jeans hoặc quần ống suông, rồi khoác thêm knit shawl, tổng thể trông vừa casual, vừa có chút effortless chic. Set đồ này không cần cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự hiện đại, hợp cho những buổi cà phê cuối tuần hay dạo phố. Chỉ cần thêm đôi giày sneaker hoặc boots ngắn cổ, bạn đã có ngay outfit chuẩn vibe mùa thu.

4. Mix với áo len

Với những ai có thân nhiệt kém, áo len sẽ là "cứu cánh" trong những ngày đầu thu. Chọn một chiếc áo len mỏng vừa phải, tay ngắn hay tay dài đều được, phối cùng quần suông basic, sau đó, chỉ cần khoác thêm khăn choàng vai. Tổng thể lập tức trở nên cân đối hơn, mang lại cảm giác "cozy" mà vẫn giữ được độ tinh giản, không nặng nề.

5. Mix với áo khoác

Hoặc layering thêm một lớp với áo khoác ngoài cũng là 1 lựa chọn đáng thử. Cách phối giúp set đồ không chỉ ấm hơn mà còn giàu chi tiết, tránh sự đơn điệu thường thấy ở trang phục thu đông. Chiếc khăn đóng vai trò như một phụ kiện thời trang, rất hợp với ngày thu trở gió.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: UNDER COOL

Nơi mua: mmCloset



