Kiểu áo Thu "đỉnh của đỉnh": Ai mặc cũng hợp, phối gì cũng sang, tôn dáng mọi thế kỷ!

Sang thu, không khí se lạnh xen lẫn chút nắng hanh hao khiến việc lựa chọn trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Trong vô vàn item dành cho mùa thu, blazer luôn chiếm vị trí đặc biệt. Đây là kiểu áo khoác vừa thanh lịch, vừa dễ phối đồ, đủ để giữ ấm mà vẫn không làm mất đi sự nhẹ nhàng đặc trưng của mùa.

Điều làm blazer trở thành món đồ "must have" nằm ở khả năng biến hóa linh hoạt. Chỉ với một chiếc blazer, bạn đã có thể tự tin mặc đẹp trong vô số hoàn cảnh: đi làm, dạo phố hay dự tiệc. Tùy vào cách phối, blazer có thể mang lại phong thái trẻ trung, sành điệu hoặc thanh lịch, trưởng thành. Thiết kế đặc trưng với phần vai đứng dáng và độ dài vừa vặn giúp blazer giữ được sự chỉn chu cần thiết nhưng vẫn thoải mái, không hề gò bó.

Một điểm cộng nữa là blazer không bao giờ lỗi mốt. Trải qua hàng chục năm, item này vẫn giữ vững vị thế như một biểu tượng thời trang. Các nhà mốt liên tục làm mới blazer bằng nhiều chất liệu và phom dáng: từ kiểu oversized thoải mái, boyfriend blazer cá tính, cho đến blazer lửng trẻ trung hoặc blazer kèm thắt lưng nhấn eo nữ tính. Nhờ vậy, ai cũng có thể tìm được dáng blazer phù hợp với cá tính riêng của mình.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, blazer còn được yêu thích nhờ sự tiện dụng. Vào những ngày thu sáng mát chiều se lạnh, khoác thêm một chiếc blazer vừa đủ giữ ấm, lại dễ dàng cởi ra khi nhiệt độ tăng lên. Đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa thời tiết và thời trang mà ít loại áo khoác nào khác làm được.

4 gợi ý phối đồ cùng blazer

1. Blazer + quần jeans

Đây là công thức cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Một chiếc blazer dáng rộng phối cùng áo thun trắng tối giản và quần jeans xanh hoặc đen sẽ mang đến diện mạo vừa trẻ trung, vừa sành điệu. Bạn có thể thêm sneakers để năng động hoặc giày cao gót để tăng vẻ thanh lịch.

2. Blazer + váy

Nếu muốn tăng sự mềm mại, nữ tính, hãy khoác blazer bên ngoài váy liền hoặc chân váy. Sự kết hợp giữa phom dáng đứng của blazer và nét uyển chuyển của váy tạo nên vẻ sang trọng, tinh tế, rất lý tưởng cho những buổi hẹn hò hoặc các dịp tiệc nhỏ.

3. Blazer + quần tây ống suông

Đây là lựa chọn chân ái cho môi trường công sở. Blazer kết hợp cùng quần tây ống suông và áo sơ mi vừa đảm bảo vẻ lịch sự, vừa tôn dáng. Nếu muốn thêm phần trẻ trung sành điệu, bạn có thể chọn blazer màu pastel hoặc kẻ caro để tạo điểm nhấn.

4. Blazer + boots

Blazer siêu hợp để kết thân cùng boots từ dáng lửng đến cao cổ. Cách mix match này đem lại nét cá tính phóng khoáng, rất phù hợp cho những buổi dạo phố ngày thu. Chân váy ngắn mix cùng boots sẽ tạo sự năng động, khi kết hợp với blazer lại tăng thêm chút thanh lịch, vừa quyến rũ vừa hiện đại.



