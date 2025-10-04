2025 rồi vẫn còn shop online "treo đầu dê bán thịt chó": Hàng về tay xấu thảm hại, bị khách bóc phốt chẳng oan!

Mạng xã hội đang được phen xôn xao trước một bài review mua hàng gây thất vọng nặng nề. Chủ bài đăng cho biết đã đặt mua set dệt kim gồm áo dài tay có mũ và quần short sau khi xem livestream sản phẩm từ một shop thời trang sở hữu gần 200.000 lượt theo dõi trên TikTok. Trang phục được quảng cáo là hàng Quảng Châu loại một. Thế nhưng, khi nhận hàng về tay, cảm giác chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "thất vọng" bởi sản phẩm thực tế khác xa quảng cáo: chất liệu lỏng lẻo, phom dáng thiếu chỉn chu, mặc lên phô hết khuyết điểm cơ thể.

Điều khiến nhiều người chú ý là chủ bài đăng còn chia sẻ rõ số đo cơ thể: cao 1m55, nặng 45,35kg - vốn thuộc tạng người nhỏ nhắn. Thế nhưng khi diện set đồ, phần bắp tay của cô lại bị phô to, các vòng khác cũng lộ ra cảm giác "quá khổ". Quá bức xúc, cô thẳng thắn nhận xét: "Tớ nhỏ con mang như này không biết các bạn 57-65kg mang kiểu gì được".

Hiện bài đăng đã thu hút tới hàng triệu lượt xem và trở thành chủ đề hot trên MXH. Trong phần bình luận, không ít người thẳng thắn chỉ ra chiêu trò buôn bán của shop: mẫu chụp hình hay livestream thì dùng hàng Quảng Châu loại một, nhưng khi bán cho khách lại giao đồ kém chất lượng, thậm chí có trường hợp là hàng may lại nên dáng dấp không thể đẹp như quảng cáo.

Ngoài những ý kiến phẫn nộ trước cách làm ăn thiếu uy tín, nhiều netizen còn chia sẻ bằng chứng bản thân từng là "nạn nhân" của shop, khi đặt mua một kiểu nhưng lại nhận được một phiên bản hoàn toàn khác.