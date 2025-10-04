IKEA "chơi ngông": Bán 7 thứ xấu muốn chọc mù mắt, vậy mà lại HOT toàn cầu!

Ai mà ngờ được, ông lớn nội thất Thụy Điển IKEA, vốn nổi tiếng với thiết kế tinh giản và sang chảnh – lại có những món đồ bị chê “xấu tệ hại” nhưng lại bán chạy như tôm tươi. Từ mũ, túi, thú nhồi bông đến cả… cái xẻng khổng lồ, tất cả đều chứng minh một điều: sự “xấu lạ” đôi khi chính là công thức thành công của thương hiệu.

1. Mũ vải KNORVA – cái mũ làm từ… bao tải

Thoạt nhìn, chiếc mũ này trông chẳng khác gì làm từ bao xi măng tái chế. Người ta còn đùa đây là “mũ đi quét vôi sơn nhà”. Ấy thế mà chỉ cần một vài fashionista nước ngoài đội đi dạo, KNORVA lập tức trở thành “item street style” gây bão. Hóa ra câu “xấu tới mức thành đẹp” là có thật.

2. Ví mini từ vải bạt – bé tí mà gây nghiện

Một mảnh vải y hệt bao tải đựng gạo, thêm chiếc nhãn IKEA, thế là thành chiếc ví nhỏ cực hot trên MXH. Nghe có vẻ vô lý, nhưng khách hàng lại “móc ví” cực nhanh vì sự tiện lợi: đựng thẻ, tiền lẻ, tai nghe… Đặc biệt, nó còn có đủ màu từ xanh, vàng tới hồng, dễ phối đồ và tạo cảm giác “chất chơi”.

3. Túi FRAKTA – từ túi shopping thành túi “thần thánh”

Nhắc đến IKEA, nhiều người nhớ ngay chiếc túi dệt màu xanh cỡ đại FRAKTA. Ban đầu chỉ là túi xách tay dùng để mua sắm trong siêu thị, nhưng nhờ độ bền và kích thước khổng lồ, FRAKTA trở thành “công cụ sinh tồn”: đi chợ, dọn nhà, đi du lịch thay cả vali. Có người còn DIY thành túi xách thời trang, ba lô, thậm chí áo mưa. Kết quả: một món đồ 5 tệ thành biểu tượng thời trang bất đắc dĩ.

4. Túi giữ nhiệt FRAKTA – xấu mà không có đối thủ

Nhìn bề ngoài chẳng khác gì túi đáy xanh bình thường, chỉ khác bên trong có lớp giữ nhiệt. Ai cũng nghĩ chắc “ế sập sàn”, ai ngờ nó cháy hàng vì tiện dụng: đi picnic, cắm trại, đựng đồ uống đều ổn. Nhiều fan còn tuyên bố “không có hàng thay thế cho túi giữ nhiệt IKEA”.

5. Thú nhồi bông khỉ đỏ – từ “xấu ma chê quỷ hờn” thành idol

Gần 300.000đ cho một con khỉ đỏ mặt mũi nhăn nhó, lông lá bù xù – nghe thì vô lý, nhưng thực tế cực hot. Người ta bảo nó chính là minh chứng cho “thuyết Stockholm thời trang”: nhìn lần đầu thì ghét, lần thứ hai thấy cũng tạm, lần thứ ba trở nên đáng yêu… và thế là rinh về nhà.

6. Quạt tay hình kem – bị chê nhạy cảm nhưng vẫn hot

Miễn phí tặng kèm, chiếc quạt cầm tay này có hình giống hệt… băng vệ sinh. Dân tình ban đầu cười chê hết lời, nhưng sau đó lại đổ xô đi ăn suất trẻ em để xin bằng được chiếc quạt này. Quả thật, IKEA chơi chiêu truyền thông quá cao tay.

7. Xẻng pizza khổng lồ – mua về để… làm trò

Chiếc xẻng to đùng này được biết đến với công dụng để xúc pizza. Nhưng khách Trung Quốc mua về lại dùng theo cách hoàn toàn khác: xúc chăn, làm đạo cụ chụp ảnh, gõ lưng mát xa… Đúng là “một món đồ, trăm cách xài”, không ai có thể nghĩ trước được. Bảo sao xứ tỷ dân cứ đua nhau mua thôi.



Theo: Toutiao