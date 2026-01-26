Chợ Việt sẵn 1 loại “thịt trường thọ”: Chứa nhiều omega-3, giúp dưỡng gan, bổ máu, hạ đường huyết hiệu quả nhưng nhiều người bỏ qua

Thịt lươn từ lâu đã là thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Á Đông, không chỉ bởi hương vị thơm ngon, béo ngậy mà còn nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy lươn được xếp vào nhóm thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất thiết yếu, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe toàn diện.

Còn theo y học cổ truyền, thịt lươn có vị ngọt, tính ấm, bổ kinh tỳ vị, có tác dụng bồi dưỡng khí huyết, ôn dương, ích tỳ, bồi bổ can thận, cường kiện gân cốt, khu phong trừ thấp, chữa các chứng lao lực, ho hen, tiêu khát, gân xương đau nhức, cơ thể suy nhược, trĩ nội, phong thấp, bệnh huyết trắng của phụ nữ.

Chính vì vậy, lươn không chỉ là món ăn dân dã mà còn là nguồn dinh dưỡng quý, phù hợp với nhiều đối tượng trong chế độ ăn hằng ngày.

Dưới đây là những công dụng nổi bật của thịt lươn mà nhiều người có thể chưa biết:

1. Bổ máu

Thịt lươn là thực phẩm giàu sắt, có vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp phòng ngừa tình trạng thiếu máu. Theo một số nghiên cứu dinh dưỡng, khẩu phần khoảng 125 gram thịt lươn mỗi ngày có thể cung cấp tới 25 mg sắt cho cơ thể. Phụ nữ là nhóm đối tượng dễ bị thiếu máu do mất máu trong chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng, vì vậy việc bổ sung thịt lươn vào bữa ăn được xem là giải pháp dinh dưỡng hữu ích. Không chỉ cung cấp sắt, thịt lươn còn giàu vitamin B12 và folate – những vi chất thiết yếu tham gia vào quá trình hình thành tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nhờ đó, tiêu thụ thịt lươn hợp lý có thể giúp tăng cường chất lượng máu, hạn chế nguy cơ thiếu máu và các bệnh lý liên quan.

2. Tốt cho gan

Bên cạnh tác dụng bổ máu, thịt lươn còn là nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, có vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa tế bào gan và tăng cường chức năng gan. Do đó, việc thêm loại thịt này vào thực đơn của bạn cũng là cách giúp gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

3. Tốt cho não bộ

Thịt lươn là nguồn cung cấp dồi dào DHA và lecithin – những dưỡng chất quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của tế bào não. Các nghiên cứu thực nghiệm tại Mỹ cho thấy, việc bổ sung lecithin thường xuyên có thể giúp cải thiện trí nhớ lên tới khoảng 20%. Bên cạnh đó, lươn còn chứa nhiều acid béo không bão hòa, có vai trò hỗ trợ quá trình phát triển não bộ, tăng khả năng tập trung và ghi nhớ. Nhờ những dưỡng chất này, tiêu thụ thịt lươn hợp lý được cho là góp phần làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, giảm nguy cơ mắc các rối loạn nhận thức và chứng mất trí nhớ khi về già.

4. Tốt cho người bị tiểu đường

Lươn chứa hàm lượng chất béo bão hòa thấp nên được xem là thực phẩm phù hợp với người mắc bệnh tim mạch và đái tháo đường. Theo các dữ liệu dinh dưỡng, trong mỗi khẩu phần 100 gram lươn có thể cung cấp khoảng 838 mg omega-3, còn một miếng lươn phi lê cung cấp tới 1.333 mg omega-3. Đây là những acid béo thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ chức năng não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung omega-3 đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và một số loại ung thư. Đồng thời, omega-3 còn góp phần cải thiện huyết áp, giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ tiểu đường và viêm khớp. Không chỉ tác động tích cực đến thể chất, các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng omega-3 có thể hỗ trợ cải thiện tâm trạng, góp phần giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Nhờ giá trị dinh dưỡng này, lươn được đánh giá là thực phẩm có lợi cho sức khỏe tổng thể khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn hằng ngày.

Dù thịt lươn rất giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều. Theo các bác sĩ, người mắc bệnh gout nên tránh ăn lươn do hàm lượng đạm cao có thể làm bệnh nặng hơn. Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ có tiền sử dị ứng, cần thận trọng hoặc hạn chế loại thịt này để tránh nguy cơ dị ứng.

Ánh Lê (Tổng hợp)