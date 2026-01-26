Não chàng trai 24 tuổi già như người 70, bác sĩ không tin vào kết quả chụp MRI

Theo SWNS , Andre (sống tại Norfolk, Anh) được chẩn đoán sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương (FTD), chỉ một tháng trước sinh nhật lần thứ 23. Bệnh do một dạng đột biến protein gây ra, thường ảnh hưởng tới người ở tuổi 45 – 65, nhưng trong một số trường hợp, FTD có thể xuất hiện trên bệnh nhân trẻ.

Những ngày tháng cuối trên giường bệnh của Andre Yarham. (Ảnh: Sam Fairbairn)

Khác với bệnh Alzheimer vốn gây mất trí nhớ trước tiên, FTD biểu hiện qua thay đổi về tính cách và hành vi. Gia đình của Yarham cho biết những triệu chứng đầu tiên xuất hiện từ năm 2022. Khi đó, anh di chuyển và nói chuyện chậm hơn, đôi lúc đờ đẫn, không phản ứng với tiếng gọi từ người khác.

Một năm sau, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hộp sọ của Yarham xác nhận mức độ tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ bị sốc khi thấy não anh trông giống của một người già 70 tuổi.

"Sau chẩn đoán, khả năng nói của con tôi mất hoàn toàn, chỉ còn những âm thanh không rõ nghĩa. Sáu tháng kế tiếp là giai đoạn gia đình phải chứng kiến sự suy sụp rất nhanh của Andre" , bà Sam, mẹ bệnh nhân chia sẻ.

Đến cuối mùa hè 2025, Andre gặp khó khăn trong việc tự ăn uống, kèm tình trạng mất thăng bằng. Bà Sam trở thành người chăm sóc toàn thời gian, hỗ trợ con trai trong sinh hoạt thường ngày. Đến tháng 9 cùng năm, gia đình buộc phải đưa Andre vào viện dưỡng lão, nơi anh có thể sử dụng xe lăn và các thiết bị nâng đặc biệt. Sau 3 tháng chăm sóc tích cực, Andre Yarham qua đời.

Trước khi mắc bệnh, Andre có cuộc sống lành mạnh như nhiều người cùng độ tuổi. Anh đam mê các môn thể thao gồm bóng bầu dục, đấu vật, trò chơi điện tử, và làm việc toàn thời gian tại một cửa hàng sửa xe hơi ở Norwich. Andre chỉ chấp nhận nghỉ việc sau khi cơ thể xuất hiện nhiều triệu chứng bất thường, các tổn thương não bộ khiến anh mất nhận thức về môi trường xung quanh.

Andre từng có cuộc sống bình thường trước khi sa sút trí tuệ. (Ảnh: Sam Fairbairn)

Sau sự ra đi của con trai, bà Sam quyết định hiến tặng não của Andre cho nghiên cứu y khoa, với hy vọng giúp ích cho cộng đồng. " Trong tương lai, có thể Andre sẽ giúp các gia đình khác có thêm vài năm quý giá bên người thân yêu của họ. Điều đó thực sự ý nghĩa với chúng tôi", bà nói.

Thống kê cho thấy ít hơn 0,1% người dân tại Vương quốc Anh được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ trước 65 tuổi. Vì vậy, Andre Yarham là ca lâm sàng đặc biệt. Trường hợp của anh nhắc nhở mọi người luôn cần chú ý đến biểu hiện lạ của cơ thể, bất kể độ tuổi.

"Sa sút trí tuệ là căn bệnh vô cùng tàn nhẫn, tôi không mong nó xảy ra với bất kỳ ai. Người mắc ung thư có thể xạ trị, hóa trị, đẩy lùi bệnh và sống cuộc đời ý nghĩa. Với sa sút trí tuệ, bạn không thể làm gì cả", mẹ của Andre chia sẻ. Bà cũng cho rằng hiện xét nghiệm chuyên khoa đã có đủ, các gia đình nên đưa người thân đến bác sĩ ngay khi phát hiện triệu chứng bất thường về hành vi, trí nhớ.