Nghe lời ChatGPT, bật nhảy 100 lần mỗi ngày: 4 tháng sau nhận kết quả kinh ngạc

Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của việc thay đổi lối sống là xác định chính xác những bước cần thực hiện. Nhiều người trong chúng ta rất muốn cải thiện sức khỏe thông qua việc ăn uống lành mạnh hơn và tập thể dục, nhưng nếu không thuê chuyên gia dinh dưỡng hay huấn luyện viên cá nhân để vạch ra các thói quen mới, thì thật khó để biết nên bắt đầu từ đâu.

Internet có thể cung cấp sự hướng dẫn cho hành trình chăm sóc sức khỏe của bạn, nhưng bạn vẫn sẽ cần tự mình bỏ ra không ít nỗ lực. Chính vì vậy, một số người đã bắt đầu sử dụng ChatGPT, bởi bạn có thể yêu cầu công cụ AI này tạo ra một chương trình tập luyện hoặc kế hoạch ăn uống lành mạnh, và nó sẽ làm phần việc nặng nhọc cho bạn.

Một bà mẹ sử dụng ChatGPT để “nâng cấp” cuộc sống của mình gần đây đã tiết lộ rằng chương trình AI này đã chỉ dẫn cô bật nhảy 100 lần mỗi ngày, khẳng định rằng điều đó sẽ “thay đổi cuộc đời cô” nếu cô kiên trì thực hiện.

Ảnh minh họa

Katie, người thường xuyên đăng tải các video trên Instagram về “cuộc sống mơ ước” mà ChatGPT đang giúp cô xây dựng, đã chia sẻ một đoạn clip quay cảnh cô bật nhảy trong căn bếp của mình, đồng thời giải thích rằng cô đã theo thói quen này suốt 110 ngày (gần 4 tháng) qua sau khi ChatGPT khuyến nghị rằng nó sẽ biến đổi cuộc sống của cô.

Kết quả đáng kinh ngạc

Video chỉ đơn giản cho thấy cô đang nhảy, nhưng trong phần chú thích, cô đã liệt kê một số cách mà cuộc sống của cô đã thay đổi nhờ thói quen tập luyện mới — và một vài kết quả đã khiến cô vô cùng sửng sốt.

Katie tiết lộ rằng trong 110 ngày vừa qua, tư thế của cô đã cải thiện, bắp chân trở nên săn chắc hơn, làn da “rạng rỡ” hơn, và cô nhận thấy mình có nhiều năng lượng hơn để duy trì hoạt động trong suốt phần còn lại của ngày.

Cô cũng cho biết cảm giác đầy bụng đã giảm bớt và cho rằng giờ đây mình trông “thon gọn hơn một chút” — ý nói vòng eo đã nhỏ lại khi cô giảm được một số cân nặng nhờ chế độ tập luyện này.

Bà mẹ này nói thêm rằng thói quen đó đã giúp cô thiết lập một nếp sinh hoạt mới, vì giờ đây cô cảm thấy mình đã “sẵn sàng cho một ngày làm việc hiệu quả” mỗi khi hoàn thành 100 lần nhảy vào mỗi buổi sáng.

Những người bình luận dưới bài đăng đã vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi mà Katie đạt được từ thói quen rèn luyện thể chất mới. Nhiều người cho biết họ đang lên kế hoạch bắt đầu nhảy 100 lần mỗi ngày trong lịch sinh hoạt buổi sáng của riêng mình để thử đạt được những kết quả tương tự.

Một người bình luận: “Tôi cũng sẽ bắt đầu nhảy 100 lần mỗi ngày!”

Một người khác chia sẻ: “Tôi luôn nghe nói về việc này nhưng chưa bao giờ biết liệu nó có thực sự hiệu quả hay không.”

Một người thứ ba đăng: “Tôi đã nhảy 50 lần mỗi sáng, và nó giúp tôi tỉnh táo hơn; ngay khi chân chạm đất [vào buổi sáng], tôi liền nhảy ngay! Tôi rất thích điều này!”

Lưu ý quan trọng

Mặc dù việc nhảy có thể mang lại lợi ích bằng cách tăng cường sức mạnh cơ bắp, đốt cháy calo, và thậm chí giảm căng thẳng thông qua việc giải phóng endorphin, nhưng đây không phải là bài tập phù hợp cho tất cả mọi người. Những người gặp vấn đề về khớp, đặc biệt là đầu gối, hoặc có một số tình trạng y tế khiến việc nhảy trở nên khó khăn, nên bắt đầu một cách từ từ hoặc tìm kiếm lời khuyên y tế trước khi tập luyện.

Theo báo Anh Mirror, bạn cần tiếp nhận lời khuyên từ ChatGPT một cách thận trọng, và hãy đảm bảo tự mình nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lối sống nào mà nó có thể gợi ý.