Nam giới "yếu" trong "chuyện chăn gối" thường có 5 đặc điểm này, nhìn bằng mắt thường cũng lộ ra…

Trong y học, cơ thể con người là một hệ thống thống nhất, nơi các bộ phận dường như chẳng liên quan lại có thể tiết lộ những bí mật thầm kín nhất. Theo các chuyên gia, khả năng "chuyện chăn gối" của phái mạnh có thể được bộc lộ qua những đặc điểm ngoại hình cụ thể. Chỉ cần tinh ý quan sát, bạn có thể đoán biết được phong độ của một người đàn ông trước khi thực sự bước vào cuộc chơi.

Ảnh minh họa

1. Lưỡi

Lưỡi không chỉ giúp nếm vị mà còn là "thước đo" sức khỏe nội tạng. Một người đàn ông có sức khỏe sinh lý tốt thường sở hữu chiếc lưỡi hồng nhạt, mềm mại với lớp phủ trắng mỏng.

Ngược lại, nếu quan sát thấy gốc lưỡi nhợt nhạt hoặc có lớp phủ dày, bẩn, đó là dấu hiệu cảnh báo dương khí tại thận đang bị suy giảm. Theo y học cổ truyền, gốc lưỡi chính là nơi phản chiếu rõ nhất chức năng sinh sản. Khi vùng này "xuống sắc", bản lĩnh của quý ông cũng thường theo đó mà đi xuống.

2. Ngón tay

Bác sĩ nam khoa Bao Shentao (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, bàn tay giống như một "tiểu vũ trụ" phản ánh sinh lực của nam giới. Nhiều nghiên cứu tại châu Âu chỉ ra rằng, độ dài ngón áp út tỷ lệ thuận với mức độ nam tính và "chuyện chăn gối".

Những người có ngón áp út dài hơn ngón trỏ thường sở hữu nồng độ testosterone cao và khả năng sinh sản mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nếu ngón út của một người nam quá ngắn (không chạm tới đốt thứ nhất của ngón áp út) hoặc gầy yếu, đó thường là dấu hiệu cho thấy thận khí không đủ, dễ dẫn đến tình trạng đau lưng, mỏi gối và suy giảm ham muốn trong "chuyện chăn gối".

Ảnh minh họa

3. Vòng ba

Ít ai ngờ rằng hình dáng mông lại liên quan mật thiết đến sức bền khi làm "chuyện chăn gối". Bác sĩ Bao Shentao chỉ ra rằng những người đàn ông có vòng ba săn chắc, vạm vỡ thường có cơ hông khỏe và lưu thông máu vùng chậu tốt hơn. Điều này không chỉ tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn mà còn giúp họ kéo dài thời gian quan hệ và có sức chịu đựng bền bỉ hơn.

Ngược lại, một vòng ba lỏng lẻo, chảy xệ thường đi đôi với lối sống thụ động và khả năng kiểm soát cuộc chơi kém.

4. Sắc thái của lòng bàn tay và vân tay

Lòng bàn tay mỏng, mềm yếu và xanh xao thường là biểu hiện của khí huyết kém, dẫn đến chức năng sinh dục không ổn định. Đặc biệt, hãy chú ý đến "đường sinh dục" nằm giữa đường chỉ tay trái tim và ngón út.

Nếu vùng này có các đường vân mờ nhạt, đứt gãy hoặc quá nhiều vết lõm sâu, nam giới rất dễ rơi vào tình trạng "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền". Một bàn tay dày, ấm áp và hồng hào luôn là minh chứng cho một cơ thể tràn đầy năng lượng và sinh lực dồi dào.

5. Tóc và lông trên cơ thể

Dù lông ngực hay râu rậm rạp thường tạo cảm giác nam tính, nhưng bác sĩ nội tiết Li Zhigang (Đài Loan, Trung Quốc) lưu ý rằng lượng lông quá mức đôi khi chỉ là do gen hoặc chứng rậm lông. Không nhất thiết là mạnh trong "chuyện chăn gối".

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, nếu một người đàn ông có mái tóc bạc sớm kèm theo tóc đỏ và yếu, đó có thể là dấu hiệu của sự lệch lạc về hormone và sinh lý không ổn định. Đáng chú ý, tình trạng hói đầu sớm do dư thừa dihydrotestosterone đôi khi lại là "con dao hai lưỡi", cho thấy ham muốn có thể cao nhưng sức bền của hệ thống thận lại cần phải xem xét lại kỹ lưỡng.

Đương nhiên, những đặc điểm này chỉ mang tính tham khảo, phổ biến chứ không thể chính xác 100% trên tất cả mọi người.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Family Doctor



