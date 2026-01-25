2 loại quả có vỏ tốt hơn cả ruột, nhiều người tiếc "hùi hụi" vì thường xuyên ném đi

Không chỉ quả, vỏ quả lê cũng tốt cho sức khỏe

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, quả lê giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, chất xơ có trong lê còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột. Thường xuyên ăn quả lê giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái.

Quả lê thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng ít ai biết rằng vỏ lê cũng chứa rất nhiều dưỡng chất quý giá, thậm chí hàm lượng một số chất còn cao hơn cả phần ruột. Vỏ lê chứa nhiều chất xơ hơn phần ruột, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Ngoài ra, vỏ lê còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các chất chống oxy hóa và kali trong vỏ lê giúp điều hòa huyết áp, giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Quả lê là một loại trái cây đa năng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc bổ sung lê vào chế độ ăn hàng ngày là một lựa chọn thông minh để cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không phải ăn quả lê lúc nào cũng tốt vì nó kỵ với một số loại thực phẩm dưới đây. Theo ThS.BS. Phạm Đức Thắng, Đại học Y Dược Tp.HCM chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống quả lê khi dùng cùng với thịt ngỗng có thể khiến thận làm việc quá sức, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ceton đồng trong lê có thể phản ứng cùng acid cianogen lưu huỳnh trong củ cải, khiến người ăn bị suy tuyến giáp và bướu cổ. Ăn quả lê sau một bữa rau dền có thể gây nôn và rối loạn tiêu hóa.

Táo là loại trái cây quen thuộc đối với người Việt. Đây là loại quả được ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Nhưng ít ai biết rằng, vỏ táo chính là "kho báu" chứa nhiều hợp chất quý giá hơn cả phần thịt quả. Vỏ táo chứa lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là quercetin, có tác dụng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác.

Đặc biệt vỏ táo chứa nhiều vitamin K, vitamin C, cần thiết cho quá trình đông máu, tăng cường hệ miễn dịch và sản xuất collagen.Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong vỏ táo cao gấp đôi phần ruột, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân.

Vỏ táo có hàm lượng chất dinh dưỡng tương đối cao. Ảnh minh họa.

Ăn quả táo cả vỏ cần lưu ý một số yếu tố để tận dụng tối đa lợi ích và tránh các rủi ro tiềm ẩn.

Táo là một trong những loại trái cây phổ biến và được ưa chuộng trên toàn thế giới nhờ vào hương vị ngon miệng và giá trị dinh dưỡng cao. Việc ăn táo cả vỏ được nhiều người khuyến khích vì vỏ táo chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Mặc dù ăn táo cả vỏ mang lại nhiều lợi ích, nhưng vỏ táo cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ nếu không được xử lý đúng cách. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, táo là một trong những loại trái cây có thể chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là khi được trồng trong môi trường nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất. Những dư lượng này nếu không được loại bỏ, có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Do đó, việc rửa sạch táo dưới vòi nước chảy hoặc ngâm táo trong dung dịch giấm pha loãng là rất quan trọng để loại bỏ phần nào dư lượng hóa chất.

Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc các bệnh lý liên quan đến dạ dày, việc ăn táo cả vỏ có thể gây khó chịu như đầy bụng, chướng hơi hoặc khó tiêu do vỏ táo chứa một lượng chất xơ lớn. Việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ từ vỏ táo có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa.