Người đàn ông 55 tuổi tử vong vì ngày nào cũng miệt mài chạy bộ theo cách "vạn người mê"

Những năm gần đây, việc liên tiếp xảy ra các ca tử vong khi tập thể dục, và thói quen sinh hoạt tưởng chừng lành mạnh, là hồi chuông cảnh báo về việc gắng sức quá mức và bỏ qua bệnh lý nền tiềm ẩn. Trên mạng xã hội, một câu chuyện từng xảy ra tại Trung Quốc cũng được cư dân mạng chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của nhiều người.



Nhiều người trung niên và cao tuổi thường có thói quen tập thể dục vào buổi sáng sớm. Sau khi thức dậy là lúc tinh thần và cơ thể chúng ta cảm thấy sảng khoái, khỏe mạnh nhất. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa chúng ta có thể làm bất cứ điều gì vào khoảng thời gian này.

Một sự việc đau lòng xảy ra ở Trung Quốc. Cụ thể, một người đàn ông 55 tuổi, họ Tống ở Liêu Ninh,Trung Quốc đột tử khi đang chạy bộ ở công viên.

Người đàn ông 55 tuổi ở Trung Quốc tử vong vì thói quen chạy bộ vào sáng sớm. Ảnh minh họa.

Được biết, anh Liêu Ninh có thói quen chạy bộ vào sáng sớm. Vào ngày xảy ra sự việc, người đàn ông này đi tập như bình thường bỗng nhiên đau đầu bất thường, sau đó ngã quỵ xuống đất. Thời điểm nhập viện, anh Tống đã hôn mê, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được xác định đã tử vong trước khi đến viện. Sau khi khám, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do anh Tống tập luyện quá sức.

Những năm trở lại đây nhiều người thường chọn bộ môn chạy bộ để rèn luyện sức khỏe vì đây là một trong những cách tập thể dục dễ dàng và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Dù vậy, các bác sĩ cho biết trước khi chạy, mọi người cần phải hiểu rõ về thể trạng của cơ thể. Nếu cơ thể yếu hoặc mắc một số bệnh không thể tập luyện gắng sức mà vẫn cố gắng một cách mù quáng có thể sẽ gây ra những tác hại nhất định cho cơ thể, trường hợp nặng có thể đột tử khi đang chạy.

Chuyên gia chỉ cách luyện tập thể thao đúng cách để tránh "rước họa vào thân"

Lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tập thế nào là hiệu quả, tốt cho sức khỏe để tránh việc "lợi bất cập hại". Vậy làm thế nào để vừa tận hưởng niềm vui thể thao, vừa bảo vệ sức khỏe và phòng tránh những rủi ro không đáng có?

- Khởi động nhẹ nhàng trước khi luyện tập: Khởi động là bước không thể thiếu trước mỗi buổi tập. Nó giúp làm nóng cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, nới lỏng các khớp và gân, từ đó giảm thiểu nguy cơ chấn thương. Một bài khởi động hiệu quả nên bao gồm các động tác xoay khớp, kéo giãn cơ và các bài tập cardio nhẹ nhàng như chạy bộ tại chỗ, nhảy dây... Thời gian khởi động tối thiểu là 10-15 phút.

- Hãy lắng nghe cơ thể: Trong quá trình chạy bộ, hãy luôn lắng nghe cơ thể. Nếu cảm thấy đau ngực, khó thở, chóng mặt, buồn nôn... hãy dừng lại ngay lập tức. Đừng cố gắng vượt quá giới hạn của bản thân vì điều đó có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng.

- Nên chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe: Trong thực tế mỗi môn thể thao đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi thể lực và kỹ thuật khác nhau. Việc lựa chọn môn thể thao phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và sở thích sẽ giúp bạn tập luyện hiệu quả và an toàn hơn. Ví dụ, người cao tuổi nên ưu tiên các môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, bơi lội... trong khi người trẻ tuổi có thể thử sức với các môn vận động mạnh hơn như bóng đá, bóng rổ, tennis...

- Biết cách tập luyện đúng kỹ thuật và cường độ: Có thể nhiều người chưa biết nếu luyện tập thể dục sai kỹ thuật sai là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chấn thương trong thể thao. Vì vậy, hãy dành thời gian để học hỏi và thực hiện đúng kỹ thuật của từng động tác. Để bảo vệ sức khỏe "vàng" nên biết cách tập luyện phù hợp với thể trạng của mình.

- Uống nước đúng cách sau khi luyện tập: Nước và dinh dưỡng là những yếu tố không thể thiếu để duy trì năng lượng và thúc đẩy quá trình phục hồi cơ thể sau khi tập luyện. Khi tập luyện, cơ thể mất đi một lượng lớn nước qua mồ hôi, làm giảm hiệu suất và tăng nguy cơ chuột rút.