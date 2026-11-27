Brand Of The Generation nằm trong nhóm giải thưởng WeYoung Culture & Trend Awards, với 6 hạng mục vinh danh những thương hiệu đã trở thành một phần trong lối sống và cách người trẻ thể hiện bản thân. Từ siêu ứng dụng, thời trang - làm đẹp, xe cộ, ăn uống đến giáo dục, mỗi thương hiệu đều có một cách riêng để đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Khi thương hiệu không chỉ là sản phẩm

Tuổi trẻ là quãng thời gian của những lần đầu: lần đầu tự mình khám phá một nơi mới, bắt đầu một hành trình học tập, thử một phong cách khác biệt hay tìm thấy địa điểm quen thuộc cho những buổi hẹn cùng bạn bè. Trong những trải nghiệm ấy, thương hiệu không chỉ xuất hiện qua sản phẩm hay dịch vụ, mà còn góp phần tạo nên cách người trẻ sống, lựa chọn và thể hiện cá tính.

Đó cũng là tinh thần của Brand Of The Generation. Nhóm hạng mục hướng đến những thương hiệu không chỉ được yêu thích vì sản phẩm dịch vụ, mà còn tạo được sự kết nối với người trẻ thông qua những giá trị gần gũi, giúp họ tự tin thể hiện bản thân.

Khám phá 6 hạng mục vinh danh những thương hiệu được người trẻ lựa chọn

Brand Of The Generation - nhóm hạng mục dành cho các thương hiệu thuộc khuôn khổ WeYoung Culture & Trend Awards bao gồm 6 hạng mục vinh danh:

1. Generation Brand Of The Year

Vinh danh những thương hiệu đã trở thành một phần trong lựa chọn, lối sống và cách người trẻ nhìn nhận bản thân. Không chỉ mang đến sản phẩm, dịch vụ, mỗi thương hiệu còn truyền tải những giá trị khiến người trẻ tìm thấy sự đồng điệu, từ đó tự tin thể hiện cá tính và theo đuổi đam mê.

2. Super App Of The Generation

Vinh danh những siêu ứng dụng gắn liền với nhịp sống của người trẻ. Tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng, các ứng dụng mang đến trải nghiệm liền mạch, bắt kịp tốc độ và thói quen của người dùng trẻ, đồng thời thay đổi cách họ học tập, làm việc và kết nối.

3. Aura Brand Of The Generation

Vinh danh những thương hiệu thời trang, làm đẹp và phong cách sống được người trẻ lựa chọn để thể hiện bản thân. Với các sản phẩm đa dạng và giàu cá tính, mỗi thương hiệu góp phần giúp người trẻ khẳng định phong cách, khí chất và gu thẩm mỹ riêng.

4. Vehicle Of The Generation

Vinh danh những thương hiệu xe được người trẻ tin dùng nhờ công nghệ hiện đại, thiết kế ấn tượng và trải nghiệm phù hợp với lối sống năng động. Không chỉ đồng hành trên những chuyến đi đầu tiên và hành trình tự lập, mỗi chiếc xe còn là cách người trẻ thể hiện cá tính và tinh thần khám phá.

5. F&B Brand Of The Generation

Vinh danh những thương hiệu F&B được thế hệ trẻ yêu thích nhờ sản phẩm chất lượng, trải nghiệm mới mẻ và cách kể chuyện thương hiệu bắt kịp xu hướng. Mỗi thương hiệu dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong những bữa ăn, buổi hẹn và khoảnh khắc thường ngày của người trẻ.

6. Edu Brand Of The Generation

Vinh danh những thương hiệu giáo dục được người trẻ tin tưởng trên hành trình học tập và phát triển bản thân. Thông qua phương pháp giảng dạy hiệu quả, chương trình thiết thực và ứng dụng công nghệ, các thương hiệu giúp người học trang bị kiến thức, kỹ năng để tự tin nắm bắt những cơ hội mới.

Hành trình tìm kiếm những thương hiệu tạo dấu ấn trong thế hệ trẻ sẽ diễn ra qua các cột mốc:

27/11 - 04/12: Mở cổng đề cử trên website chính thức

Mở cổng đề cử trên website chính thức 06/12 - 19/12: Mở cổng bình chọn trên website chính thức

Mở cổng bình chọn trên website chính thức 20/12: Gala vinh danh WeYoung 2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Hãy cùng tham gia đề cử, bình chọn và góp phần ghi nhận những thương hiệu đang tạo nên dấu ấn trong đời sống của thế hệ trẻ tại WeYoung 2026 nhé!