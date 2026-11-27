Tôi bắt đầu tổ chức những bữa tiệc nhỏ ở nhà, mỗi tháng một lần. Chẳng phải sinh nhật hay dịp gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn có một cái cớ để bạn bè gặp nhau, ăn uống, trò chuyện và làm quen với những người mà bình thường họ chẳng có dịp gặp mặt. Có người đã quen nhau từ trước, có người lần đầu mới biết tên. Tôi chuẩn bị chút đồ ăn, mở vài chai rượu, bật nhạc và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Rồi một chuyện khá vui xảy ra: ba cuộc hẹn hò đã bắt đầu từ những bữa tiệc ấy.

Tôi không hề có ý định làm bà mối. Cũng chẳng có chuyện tôi âm thầm sắp xếp chỗ ngồi, dò hỏi xem ai thích ai hay tìm cách đẩy hai người vào một góc phòng. Mọi chuyện đơn giản hơn nhiều: hai người gặp nhau, nói chuyện thấy hợp, rồi muốn gặp lại. Thế thôi. Nhưng sau ba lần chứng kiến những mối quan hệ mới nảy nở từ căn phòng khách nhà mình, tôi bắt đầu nghĩ: Hay là chúng ta nên nhờ bạn bè mai mối nhiều hơn?

Nghe có vẻ hơi lỗi thời, nhất là trong thời buổi chỉ cần mở điện thoại là có thể gặp hàng trăm người độc thân. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đây là một cách đáng thử. Bởi đôi khi, người có thể tìm được một người phù hợp với bạn lại chính là cô bạn đã nghe bạn than thở về chuyện tình cảm suốt mười năm qua.

Người lạ trên ứng dụng và những người bạn đã quá hiểu ta

Ngày nay, chuyện tìm người yêu thường bắt đầu bằng một chiếc điện thoại. Chúng ta tải ứng dụng hẹn hò, chọn vài bức ảnh trông ổn nhất, viết đôi dòng giới thiệu bản thân rồi bắt đầu vuốt. Người này thích du lịch, người kia mê chó mèo, người nọ thích nhạc jazz, người khác đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ trong vài phút, ta có thể xem qua nhiều gương mặt hơn số người mình có dịp gặp trong cả tháng.

Không thể phủ nhận các ứng dụng hẹn hò đã giúp việc làm quen trở nên dễ dàng hơn. Với những người bận rộn, ít giao tiếp hoặc quanh đi quẩn lại chỉ gặp một nhóm người quen, đây là cơ hội để gặp những người mà nếu không có điện thoại, có lẽ họ chẳng bao giờ chạm mặt.

Nhưng có một điều tôi vẫn thấy hơi buồn cười: chúng ta có thể dành hàng giờ xem hồ sơ của người lạ, trong khi những người bạn thân nhất lại hiếm khi được hỏi một câu rất đơn giản: “Này, cậu có biết ai độc thân mà hợp với tớ không?”

Có lẽ vì chúng ta đã quen nghĩ chuyện yêu đương là việc mỗi người phải tự lo. Muốn có người yêu thì tải ứng dụng, muốn tìm hiểu ai thì tự nhắn tin, không hợp thì bỏ qua và bắt đầu với người khác. Bạn bè có thể ngồi nghe ta kể lể sau mỗi cuộc hẹn, cùng phân tích từng dòng tin nhắn lúc nửa đêm, thậm chí giúp chọn quần áo trước buổi gặp đầu tiên. Nhưng chủ động giới thiệu một người phù hợp thì dường như không còn là việc họ nghĩ đến.

Trong khi đó, bạn bè có một lợi thế mà những ứng dụng hẹn hò khó lòng có được: họ biết ta ngoài đời.

Một người bạn lâu năm biết ta từng yêu những ai, thường rung động trước kiểu người nào và vì sao những mối tình trước đây chẳng đi đến đâu. Họ biết ta hay bị hấp dẫn bởi những người có vẻ bí ẩn, nhưng cuối cùng lại phát cáu vì đối phương chẳng bao giờ chịu nói rõ mình đang nghĩ gì. Họ biết ta luôn miệng bảo muốn một người trưởng thành, ổn định, nhưng cứ gặp ai hơi bất cần một chút là lại thấy thú vị.

Bạn bè còn biết những chuyện chẳng thể đưa vào hồ sơ hẹn hò: ta có dễ nổi nóng không, có hay đến muộn không, lúc buồn thì thích được dỗ dành hay muốn ở một mình, có thực sự thích trẻ con hay chỉ thích chụp ảnh cùng chúng. Họ biết ta cư xử với nhân viên phục vụ trong nhà hàng ra sao, có biết lắng nghe người khác hay chỉ thích nói về mình.

Nói cho cùng, họ không chỉ biết ta thích mẫu người nào. Họ còn biết ta thường yêu đương theo cái kiểu gì.

Blythe Landry, một nhà trị liệu chuyên làm việc với những vấn đề về sang chấn và các mối quan hệ, cho rằng bạn bè có thể nhận ra nhiều điều về chúng ta mà các ứng dụng hẹn hò không thể biết. Họ hiểu tính nết, thói quen và cả những điều ta thường bỏ qua khi chọn người yêu. Quan trọng hơn, họ có thể nói thật nếu thấy một người nào đó không hợp với ta.

Chẳng hạn, nếu ta thường xuyên than phiền rằng mình không chịu nổi những người tiêu tiền thiếu suy nghĩ, một người bạn thân có lẽ sẽ chẳng giới thiệu ta với một người đang ngập trong nợ nần, dù anh ta có ngoại hình sáng sủa và một bản hồ sơ rất bắt mắt. Còn ứng dụng hẹn hò thì khó mà biết được chuyện ấy, trừ khi ta tự khai ra.

Dĩ nhiên, bạn bè không phải lúc nào cũng đúng. Có người rất giỏi chọn người yêu cho người khác nhưng chuyện tình cảm của chính mình thì rối như canh hẹ. Có người lại nhiệt tình mai mối đến mức chỉ cần hai người độc thân đứng cạnh nhau là đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng ít nhất, họ có một thứ mà thuật toán không có: họ thực sự quen ta.

Có cả thế giới ngoài kia, nhưng biết tìm ai mới khó

Tôi từng nói chuyện với một người bạn về chuyện mai mối. Cô ấy có ba người anh trai, và tôi khá ngạc nhiên khi biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu tôi với những người bạn độc thân của các anh mình.

Tôi hỏi tại sao. Cô trả lời rất tỉnh: “Sao phải đi gặp bạn của mấy ông anh ngớ ngẩn ấy, trong khi ngoài kia có cả một thế giới để lựa chọn?”

Tôi phải thừa nhận cô ấy có lý. Tại sao cứ phải quanh quẩn trong một nhóm người quen biết, khi ta có thể gặp một người hoàn toàn mới, sống ở thành phố khác, làm công việc khác và có những sở thích mà mình chưa từng nghĩ đến? Thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với danh sách bạn bè của anh trai.

Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại một câu: Có cả thế giới để lựa chọn thì tốt thật, nhưng làm thế nào để biết nên chọn ai?

Đó mới là chuyện không dễ. Trên ứng dụng hẹn hò, ta phải tự mình làm gần như mọi việc: xem hồ sơ, đoán tính cách qua vài bức ảnh, nghĩ xem nên nhắn câu gì, tìm chuyện để nói rồi quyết định có nên gặp mặt hay không. Nếu buổi hẹn chẳng đi đến đâu, ta lại quay về màn hình và bắt đầu với một người khác.

Ban đầu, việc ấy có thể rất vui. Cảm giác có bao nhiêu người để làm quen khiến ta nghĩ mình có vô số cơ hội. Nhưng sau một thời gian, chuyện hẹn hò đôi khi chẳng khác nào có thêm một công việc bán thời gian: liên tục tìm người, lựa chọn, nhắn tin, gặp gỡ, cân nhắc rồi lại làm lại từ đầu. Có khi ta đã thấy mệt trước cả khi thực sự gặp được ai.

Một lời giới thiệu từ bạn bè không bảo đảm rằng hai người sẽ hợp nhau, nhưng ít nhất ta không phải bắt đầu từ con số không. Ta biết họ có một người quen chung, có thể hỏi đôi chút về đối phương, biết người ấy làm gì, chơi với ai, tính tình ra sao. Không cần điều tra lý lịch như tuyển nhân viên, nhưng cũng chẳng phải phó mặc tất cả cho vài tấm ảnh và một đoạn giới thiệu được viết rất khéo.

Hơn nữa, bạn bè đôi khi nhìn thấy những điều mà chính ta không để ý. Họ có thể nghĩ một người nào đó hợp với ta dù người ấy chẳng giống mẫu người ta vẫn thường chọn. Có thể ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người ít nói, làm công việc bình thường, chẳng có sở thích gì thật thời thượng. Nhưng biết đâu, sau một buổi trò chuyện, ta lại thấy người ấy thú vị hơn tất cả những hồ sơ từng lướt qua.

Đôi khi, vấn đề không phải là ta thiếu lựa chọn. Mà là ta đã quá quen chọn người theo những gì mình nghĩ mình thích.

Hẹn hò có nhất thiết phải giống một buổi phỏng vấn?

Landry cho rằng khi tình bạn và những mối quan hệ xung quanh không còn góp mặt trong chuyện yêu đương, việc tìm người yêu dễ trở nên căng thẳng và tính toán hơn. Ta gặp một người, lập tức tự hỏi liệu họ có hợp với mình không, có cùng mục tiêu không, có đáng để dành thời gian tìm hiểu không. Cuộc trò chuyện nào dường như cũng phải đi đến một kết luận.

Thử nghĩ về một buổi hẹn đầu tiên qua ứng dụng. Hai người ngồi đối diện nhau, đôi khi chẳng biết nói gì ngoài những câu hỏi quen thuộc: Bạn làm nghề gì? Cuối tuần thường làm gì? Bạn đang tìm kiếm điều gì trong tình yêu? Những câu hỏi ấy chẳng có gì sai, nhưng nếu cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn như một buổi phỏng vấn xin việc, thật khó để cảm thấy thoải mái.

Chưa kể, trên mạng lúc nào cũng có một lối thoát rất dễ dàng. Không thích người này thì có thể ngừng trả lời. Người kia hết hứng thú thì có thể biến mất. Chẳng ai cần giải thích quá nhiều, bởi hai người vốn chỉ là những người xa lạ tình cờ trò chuyện với nhau.

Ngoài đời, mọi chuyện có thể khác một chút. Nếu gặp ai đó trong bữa tiệc của bạn bè, ta không nhất thiết phải quyết định ngay xem người ấy có phải đối tượng hẹn hò tiềm năng hay không. Có thể hai người chỉ nói với nhau vài câu, cùng cười vì một chuyện ngớ ngẩn, rồi mỗi người lại quay về với nhóm bạn của mình. Lần sau gặp lại, biết đâu họ sẽ nói chuyện lâu hơn. Cũng có thể chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng chính sự thoải mái ấy đôi khi lại giúp một mối quan hệ bắt đầu. Ta có cơ hội nhìn thấy người khác trong những tình huống bình thường, thay vì chỉ gặp họ trong một buổi tối mà cả hai đều đang cố thể hiện phiên bản tốt nhất của mình.

Một người có thể rất duyên dáng khi trò chuyện riêng với bạn, nhưng lại cư xử thiếu lịch sự với nhân viên phục vụ. Một người khác có thể không gây ấn tượng ngay từ đầu, nhưng lại khiến bạn chú ý bởi cách họ quan tâm đến những người xung quanh. Những điều ấy khó nhận ra nếu cuộc gặp chỉ gói gọn trong một buổi cà phê kéo dài một tiếng.

Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc coi mỗi cuộc gặp là một cơ hội tìm người yêu, đến mức quên mất rằng đôi khi chỉ cần gặp gỡ, trò chuyện và vui vẻ với nhau cũng đã là một điều đáng giá.

Một tách trà và một cuộc mai mối thay đổi cả cuộc đời

Landry từng kể về người bạn thân đã qua đời vì ung thư vào năm 2021. Trước khi người bạn ấy mất, bà đã giới thiệu cô với người đàn ông sau này trở thành tình yêu của đời cô.

Cả hai đều đã độc thân suốt mười năm. Trong một lần đi uống cà phê, Landry nhận ra họ có một điểm chung khá nhỏ: cả hai đều gọi cùng một loại trà. Chỉ một chi tiết như vậy cũng đủ khiến bà nghĩ rằng hai người có thể hợp nhau. Bà quyết định giới thiệu họ.

Ban đầu, cả hai đều chẳng mấy hào hứng. Họ không nghĩ người kia là mẫu người mình đang tìm kiếm, thậm chí còn phản đối chuyện mai mối. Nhưng chỉ vài tuần sau, họ đã chuyển đến sống cùng nhau.

Tôi thích câu chuyện này, có lẽ vì nó cho thấy đôi khi người ngoài lại nhìn ra một cơ hội mà chính người trong cuộc không nhận thấy. Landry biết cả hai, hiểu hoàn cảnh của họ và nghĩ rằng họ nên gặp nhau. Còn hai người độc thân suốt mười năm ấy có lẽ đã quá quen với việc tự tìm kiếm tình yêu theo cách của mình.

Nghĩ cũng thú vị: một ứng dụng hẹn hò có thể so sánh đủ thứ thông tin về hai người, từ tuổi tác, sở thích đến thói quen sinh hoạt. Nhưng liệu nó có nhận ra rằng hai người nên gặp nhau chỉ vì họ cùng gọi một loại trà? Có thể. Nhưng điều quan trọng hơn là Landry không chỉ nhìn thấy một điểm chung. Bà biết cả hai, quý mến họ và muốn họ có cơ hội gặp nhau.

Một ứng dụng có thể báo rằng hai người hợp nhau đến 95%. Còn một người bạn có thể nhắn: “Tớ biết một người, nghĩ là cậu sẽ thích đấy. Gặp thử đi.”

Tất nhiên, lời giới thiệu ấy không phải lúc nào cũng đúng. Bạn bè có thể nhầm, có thể quá nhiệt tình, cũng có thể chẳng hiểu gu của ta như họ vẫn tưởng. Nhưng câu chuyện của Landry khiến tôi nghĩ rằng đôi khi mai mối không đơn giản chỉ là giới thiệu hai người độc thân với nhau. Đó còn là cách một người quan tâm đến ta, nghĩ đến ta và muốn ta có thêm một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc.

Người bạn của Landry đã tìm được tình yêu nhờ một lời giới thiệu như thế. Và khi người giới thiệu không còn nữa, câu chuyện ấy hẳn càng trở nên đặc biệt.

Có lẽ chúng ta nên tổ chức tiệc nhiều hơn

Tôi không nghĩ chúng ta cần xóa hết các ứng dụng hẹn hò hay quay lại thời mà muốn có người yêu thì phải nhờ bạn bè, người thân giới thiệu. Các ứng dụng vẫn rất hữu ích. Với nhiều người, đó là cách tốt nhất để gặp gỡ người mới, nhất là khi công việc và cuộc sống không cho họ nhiều cơ hội giao tiếp.

Nhưng có lẽ chúng ta không nên để chuyện tìm người yêu chỉ xoay quanh màn hình điện thoại.

Thay vì dành cả buổi tối để lướt hồ sơ, sao không thử nhận lời đi ăn cùng bạn bè? Thay vì chỉ gặp những người trong nhóm quen thuộc, sao không rủ mỗi người đưa thêm một người bạn khác đến? Một bữa tối ở nhà, một buổi tụ tập cuối tuần hay một chuyến đi ngắn cùng nhóm bạn đôi khi cũng đủ để ta gặp được một người thú vị.

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Và cũng chẳng cần biến những buổi gặp ấy thành một sự kiện mai mối. Không ai muốn bước vào nhà người khác rồi phát hiện mình đang tham gia một buổi tuyển chọn người yêu. Cứ ăn uống, trò chuyện, nghe nhạc, kể vài chuyện linh tinh. Nếu hai người có cảm tình với nhau, họ có thể tự tìm cách gặp lại. Nếu không, ít nhất mọi người vẫn có một buổi tối vui vẻ.

Tôi thích những cuộc gặp như vậy vì chẳng ai phải đặt quá nhiều kỳ vọng lên một người xa lạ. Bạn có thể đến dự tiệc mà không cần phải tìm người yêu. Có thể nói chuyện với ai đó mà không phải lập tức cân nhắc xem người ấy có hợp với mình không. Và cũng có thể ra về mà chẳng có gì thay đổi, ngoài việc biết thêm vài người mới.

Tình yêu đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất bình thường: một người bạn rủ đi ăn, một cuộc trò chuyện tình cờ, một lần gặp lại ở bữa tiệc khác. Chúng ta chẳng thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu cứ ở nhà, nhìn vào điện thoại và chờ một hồ sơ phù hợp xuất hiện, có lẽ ta đang bỏ lỡ không ít cơ hội.

Ba cặp đôi gặp nhau trong những bữa tiệc của tôi dĩ nhiên không đủ để chứng minh mai mối qua bạn bè hiệu quả hơn các ứng dụng hẹn hò. Tôi cũng chưa định nghỉ việc để mở một công ty tư vấn tình cảm. Nhưng những cuộc gặp gỡ ấy khiến tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang giao phó quá nhiều chuyện yêu đương cho công nghệ, trong khi xung quanh vẫn còn rất nhiều người có thể giúp ta gặp được một người phù hợp.

Tôi sẽ tiếp tục tổ chức những bữa tiệc ấy. Một phần vì tôi thích có bạn bè đến nhà, ăn uống và trò chuyện. Một phần vì tôi thích nhìn những người vốn xa lạ bắt đầu thân thiết với nhau. Và thú thật, cũng có một lý do khá ích kỷ: tôi đã giúp ba cặp đôi có cơ hội gặp nhau. Đến lượt bạn bè làm gì đó cho tôi rồi chứ nhỉ?

Tôi không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần giới thiệu cho tôi một người tử tế, biết nói chuyện và đừng quá ngớ ngẩn như mấy ông anh của cô bạn kia là được.