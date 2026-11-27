Từ đề cử, bình chọn đến đêm Gala vinh danh, WeYoung 2026 đã sẵn sàng với 3 mốc thời điểm mà cộng đồng không thể bỏ lỡ!

27/11 - 04/12/2026: MỞ CỔNG ĐỀ CỬ

Cổng đề cử chính thức mở tại website WeYoung 2026 từ ngày 27/11 đến hết ngày 04/12/2026. Đây là cơ hội để cộng đồng cùng giới thiệu những cá nhân, tập thể, dự án, xu hướng và thương hiệu xứng đáng được ghi nhận tại lễ vinh danh năm nay.

Bên cạnh đề cử từ cộng đồng và hình thức tự ứng cử, hội đồng thẩm định WeYoung 2026 cũng tham gia đề xuất những gương mặt, dự án, xu hướng và thương hiệu nổi bật, dựa trên góc nhìn chuyên môn và tiêu chí riêng của từng hạng mục.

Với nhiều nguồn đề cử đa dạng từ cộng đồng đến chuyên gia, WeYoung 2026 hướng đến việc tìm kiếm và ghi nhận những dấu ấn thực sự nổi bật trong đời sống văn hóa của người trẻ Việt Nam.

06/12 - 19/12/2026: MỞ CỔNG BÌNH CHỌN

Sau giai đoạn đề cử, cổng bình chọn chính thức mở trên website WeYoung 2026. Đây là lúc cộng đồng cùng thể hiện sự ủng hộ, lan tỏa lựa chọn của mình và góp phần gọi tên những đại diện nổi bật của năm.

Đặc biệt, mùa bình chọn năm nay hứa hẹn thêm nhiều cơ chế hấp dẫn với Priority Vote Ticket - cơ hội gia tăng lượt bình chọn dành cho cộng đồng thông qua mã từ các thương hiệu đồng hành. Bên cạnh đó, những khung giờ Bão Vote và Siêu Bão Vote với hệ số nhân lượt bình chọn miễn phí cũng sẽ lần lượt xuất hiện, hứa hẹn tạo nên những màn bứt tốc đầy kịch tính trên bảng xếp hạng.

20/12/2026: GALA VINH DANH WEYOUNG 2026

Khép lại hành trình đề cử và bình chọn là đêm Gala WeYoung 2026, nơi những cá nhân, cộng đồng, xu hướng và thương hiệu tạo dấu ấn trong năm được chính thức xướng tên. Sự kiện diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh.

Đừng quên lưu lại lịch trình và đón chờ website chính thức của WeYoung 2026 để cập nhật thông tin, gửi đề cử, bình chọn và cùng góp mặt trong hành trình năm nay nhé!