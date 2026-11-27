Không chỉ thu hút đông đảo bạn trẻ ghé check-in photobooth, nhận quà tặng, booth Fandom Yêu Nước tại concert “Muôn sắc Việt Nam” ngày 24/11 còn trở thành điểm hẹn văn hóa với những màn giao lưu nghệ thuật truyền thống đến từ các đoàn nghệ nhân Cà Mau, Khánh Hòa và Bắc Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), booth Fandom Yêu Nước đã mang đến một không gian trải nghiệm riêng dành cho khán giả. Hoạt động từ 13h đến 19h ngày 24/11, khu vực này liên tục đón các bạn trẻ ghé thăm, chụp ảnh tại photobooth, tham gia hoạt động tương tác và nhận những phần quà từ chương trình.

Không khí tại booth trở nên rộn ràng hơn với sự xuất hiện của các đoàn nghệ nhân đến từ nhiều địa phương. Thay vì chỉ dừng lại ở những hoạt động check-in quen thuộc, khán giả còn có dịp tiếp cận các loại hình nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống thông qua những màn giao lưu trực tiếp. Từ đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật làm gốm của người Chăm đến dân ca Quan họ Bắc Ninh, mỗi hoạt động đều mang đến một lát cắt văn hóa riêng ngay giữa không gian concert.

Đông đảo các bạn trẻ có mặt từ sớm tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Đông đảo bạn trẻ ghé check-in, nhận quà tại booth Fandom Yêu Nước

Ngay từ khi mở cửa, booth Fandom Yêu Nước đã nhanh chóng trở thành điểm dừng chân được nhiều bạn trẻ ghé thăm trong khuôn khổ concert “Muôn sắc Việt Nam”. Không khí tại đây liên tục rộn ràng với những lượt khách đến check-in photobooth, tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè trước giờ diễn, đồng thời khám phá các hoạt động tương tác được chuẩn bị tại khu vực. Giữa không khí náo nhiệt của ngày hội, booth cũng trở thành nơi để khán giả lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày 24/11.

Không khí tại đây liên tục rộn ràng với những lượt khách đến check-in photobooth, tranh thủ chụp ảnh cùng bạn bè trước giờ diễn, đồng thời khám phá các hoạt động tương tác được chuẩn bị tại khu vực.

Không chỉ có ảnh đẹp mang về, các bạn trẻ còn hào hứng tham gia hoạt động phát quà và nhận nước uống tại booth. Những món quà mang dấu ấn riêng của Fandom Yêu Nước góp thêm niềm vui cho hành trình trải nghiệm, khiến điểm dừng chân này càng thêm thu hút. Từ những nhóm bạn rủ nhau check-in đến các khán giả tranh thủ ghé qua trước khi concert bắt đầu, khu vực booth luôn có thêm những hoạt động và tương tác nối tiếp nhau.

Bầu không khí ngày hội càng thêm sôi động với các tiết mục giao lưu văn nghệ và minigame được tổ chức trong thời gian booth mở cửa. Khán giả không chỉ đứng ngoài quan sát mà còn có cơ hội trực tiếp tham gia, tương tác và kết nối với những người cùng chung sự quan tâm đến văn hóa Việt. Sự kết hợp giữa check-in, nhận quà, vui chơi và giao lưu đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa dạng, giúp booth Fandom Yêu Nước trở thành một điểm hẹn đáng chú ý bên lề concert.

Từ đờn ca tài tử Nam Bộ đến làn điệu Quan họ Bắc Ninh, văn hóa truyền thống hiện diện ngay tại booth

Một trong những điểm nhấn tại booth Fandom Yêu Nước là màn giao lưu đờn ca tài tử Nam Bộ đến từ đoàn nghệ nhân Cà Mau. Đây là loại hình nghệ thuật gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ, kết hợp giữa tiếng đàn và giọng ca, mang đậm màu sắc văn hóa của vùng đất phương Nam.

Đoàn Cà Mau tham gia chương trình với 11 nghệ nhân, trong đó có 4 nghệ nhân biểu diễn các nhạc cụ gồm đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, guitar phím lõm và 7 nghệ nhân ca. Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống cùng giọng hát của các nghệ nhân đã mang đến một không gian giao lưu nghệ thuật mang âm hưởng Nam Bộ, góp phần giới thiệu loại hình nghệ thuật đặc trưng này đến với đông đảo khán giả.

Đoàn Cà Mau tham gia chương trình với 11 nghệ nhân.

Không chỉ có âm nhạc, booth Fandom Yêu Nước còn đưa một nghề thủ công truyền thống đến gần hơn với người tham quan thông qua hoạt động làm gốm của người Chăm tại Khánh Hòa.

Đoàn nghệ nhân Khánh Hòa có 18 người tham gia, trong đó có 3 nghệ nhân trực tiếp làm gốm và 15 nghệ nhân cầm sản phẩm, điều hành. Đây là dịp để khán giả tiếp cận thêm với nghề gốm truyền thống của cộng đồng người Chăm, một chất liệu văn hóa đặc sắc được lưu giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Đoàn nghệ nhân biểu diễn tại booth.

Khác với những màn giao lưu âm nhạc, hoạt động này mang đến một góc nhìn về văn hóa thông qua nghề thủ công. Từ những sản phẩm gốm đến sự hiện diện trực tiếp của các nghệ nhân, người tham quan có thêm cơ hội tìm hiểu về một nghề truyền thống gắn với đời sống và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm tại Khánh Hòa.

Bên cạnh sắc màu văn hóa Nam Bộ và miền Trung, âm hưởng vùng Kinh Bắc cũng góp mặt tại booth với màn giao lưu dân ca Quan họ đến từ đoàn nghệ nhân Bắc Ninh. Đoàn có 12 nghệ nhân, gồm 6 nam và 6 nữ, cùng tham gia giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của địa phương.

Giao lưu quan họ Bắc Ninh.

Vốn gắn liền với những làn điệu giao duyên, Quan họ Bắc Ninh mang nét riêng trong cách hát đối đáp giữa liền anh và liền chị. Sự xuất hiện của các nghệ nhân tại booth đã góp thêm một màu sắc văn hóa khác cho chuỗi hoạt động, đưa khán giả đến gần hơn với loại hình dân ca đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của người dân vùng Kinh Bắc.

Ba hoạt động với ba chất liệu khác nhau đã tạo nên một không gian giao lưu đa dạng tại booth Fandom Yêu Nước. Nếu đờn ca tài tử đưa khán giả đến với âm hưởng phương Nam, làm gốm người Chăm mở ra góc nhìn về nghề thủ công truyền thống thì Quan họ Bắc Ninh lại mang đến sắc thái dân ca đặc trưng của miền Bắc.

Thông qua các hoạt động tại booth, Fandom Yêu Nước mang đến một cách tiếp cận văn hóa đa dạng hơn cho người trẻ. Bên cạnh việc check-in, chụp ảnh và nhận quà, khán giả còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu những loại hình nghệ thuật, nghề thủ công truyền thống thông qua sự giao lưu với các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương.

Đây cũng là tinh thần mà Fandom Yêu Nước theo đuổi: đưa văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hoạt động trải nghiệm, tương tác và kết nối. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, người tham gia có thể khám phá những giá trị văn hóa thông qua âm nhạc, sản phẩm thủ công và các hoạt động giao lưu ngay tại sự kiện.

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động do Kenh14 sáng tạo và thực hiện, mang chủ đề “Văn hóa kiến tạo sức mạnh Quốc gia”, nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa Việt và khơi dậy sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Tiếp nối hành trình lan tỏa, Fandom Yêu Nước đã đồng hành cùng Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Mỹ Đình, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thông qua booth trải nghiệm, Fandom Yêu Nước mang đến những hoạt động tương tác sáng tạo, góp phần kết nối người trẻ với các giá trị văn hóa Việt và tiếp tục lan tỏa niềm tự hào bản sắc dân tộc.



