Các lĩnh vực sáng tạo nội dung tại Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026 trải rộng trên nhiều khía cạnh của đời sống, từ giáo dục, công nghệ, lịch sử, văn hóa đến giải trí, khởi nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 là một trong những sự kiện dành cho thanh niên nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây.

Theo Ban Tổ chức, từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11/2026, cổng đăng ký trực tuyến tại địa chỉ kol.doanthanhnien.vn đã tiếp nhận 421 hồ sơ trên cả nước. Trong đó, có 285 hồ sơ tự ứng cử và 136 hồ sơ do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu. Sau quá trình đánh giá, Hội đồng lựa chọn ra danh sách đại biểu chính thức. Các đại biểu sẽ được tôn vinh vào Lễ tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ vào ngày 29/11 tới đây.

Điểm đáng chú ý trong tiêu chí xét chọn là BTC không chỉ căn cứ vào độ nổi tiếng hay lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Chất lượng nội dung, giá trị giáo dục và những đóng góp thiết thực cho xã hội mới là những yếu tố được đặc biệt coi trọng.

Từ đây, các đại biểu được xét chọn hoạt động trên 8 nhóm lĩnh vực, cho thấy sự đa dạng trong màu sắc sáng tạo cũng như phạm vi chủ đề mà các nhà sáng tạo nội dung trẻ đang theo đuổi. Không chỉ tập trung vào giải trí hay xu hướng mạng xã hội, danh sách còn quy tụ những gương mặt làm nội dung về giáo dục, công nghệ, lịch sử, văn hóa, du lịch, khởi nghiệp và các hoạt động vì cộng đồng.

8 lĩnh vực sáng tạo nội dung tại chương trình Gặp mặt và tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026

1/ Lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách

Ở nhóm Lý tưởng cách mạng, thông tin chính thống và truyền thông chính sách, các đại biểu tập trung xây dựng nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước; kiểm chứng thông tin, phòng, chống tin giả. Đây là nhóm nội dung hướng đến việc lan tỏa thông tin chính thống và nâng cao nhận thức của người trẻ khi tham gia không gian mạng.

2/ Lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc

Với nhóm Lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc, các đại biểu tập trung khai thác những câu chuyện về lịch sử, truyền thống, di sản, nghệ thuật dân gian, phong tục; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam. Những nội dung này góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

3/ Giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ở lĩnh vực Giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các đại biểu hướng đến việc phổ biến tri thức; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo; phổ cập kiến thức, kỹ năng số. Đây cũng là nhóm nội dung phản ánh sự quan tâm của người trẻ đối với những thay đổi trong học tập, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ.

4/ Học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên

Nhóm Học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp và phát triển năng lực thanh niên quy tụ các nhà sáng tạo nội dung khai thác những chủ đề thiết thực với quá trình trưởng thành của người trẻ, bao gồm hỗ trợ học tập, định hướng nghề nghiệp, việc làm; khởi nghiệp, lập nghiệp; kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

5/ Lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số

Với nhóm Lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số, các đại biểu lựa chọn những chủ đề gắn liền với đời sống thường ngày như lối sống tích cực, văn minh; sức khỏe, gia đình, kỹ năng sống; an toàn số, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đây là những nội dung có tính ứng dụng, hướng đến việc xây dựng thói quen sống lành mạnh và sử dụng không gian mạng có trách nhiệm.

6/ Tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững

Ở nhóm Tình nguyện, an sinh xã hội, môi trường và phát triển bền vững, các đại biểu sử dụng nội dung số để chia sẻ về hoạt động tình nguyện, nhân ái, an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; sáng kiến vì cộng đồng. Những câu chuyện và hoạt động thực tế cũng là chất liệu để lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội.

7/ Văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo

Đối với nhóm Văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo, các đại biểu hoạt động trong nhiều hình thức nội dung khác nhau, từ văn học, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, thể thao đến giải trí lành mạnh, có giá trị giáo dục, văn hóa, thẩm mỹ. Nhóm lĩnh vực này cho thấy vai trò của sáng tạo nội dung trong việc đưa các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

8/ Du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam

Cuối cùng, ở nhóm Du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam, các đại biểu tập trung vào hoạt động quảng bá du lịch, địa phương, sản phẩm Việt Nam, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp; thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu những nét đặc trưng của từng vùng miền và hình ảnh đất nước đến đông đảo người xem.