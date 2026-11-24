Không chỉ có photobooth check-in, booth Fandom Yêu Nước còn mang đến vòng quay may mắn với hàng trăm phần quà hấp dẫn dành cho khán giả ghé thăm.

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24/11 đang là một trong những sự kiện được mong chờ trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên. Bên cạnh không khí âm nhạc và những màn trình diễn nghệ thuật, khán giả đến với chương trình còn có thêm một điểm dừng chân thú vị: booth Fandom Yêu Nước với loạt hoạt động tương tác và quà tặng hấp dẫn.

Tiếp tục hành trình lan tỏa tình yêu văn hóa Việt đến gần hơn với giới trẻ, Fandom Yêu Nước sẽ có mặt tại concert “Muôn sắc Việt Nam” với thông điệp “Điểm hẹn Văn hóa - Lan tỏa Tự hào”. Booth mở cửa từ 13h đến 19h ngày 24/11, hứa hẹn trở thành điểm check-in và giao lưu dành cho những người trẻ có chung tình yêu với văn hóa Việt.

Booth Fandom Yêu Nước sẽ quay trở lại tại concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội)

Check-in photobooth, thử vận may với vòng quay quà tặng

Đến booth Fandom Yêu Nước, khán giả có thể bắt đầu bằng hoạt động check-in tại photobooth, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội văn hóa đặc biệt. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ cùng bạn bè ghi lại kỷ niệm trước khi hòa mình vào không khí concert vào buổi tối.

Đặc biệt, bên cạnh photobooth, người tham gia còn có cơ hội thử vận may với minigame vòng quay may mắn trên nền tảng Hybrid Event. Chỉ với hoạt động tương tác này, hàng trăm phần quà hấp dẫn đang chờ những chủ nhân may mắn.

Cụ thể, danh sách quà tặng tại booth lần này gồm 200 chiếc áo Fandom Yêu Nước, 180 túi Fandom Yêu Nước và 500 hộp NESCAFÉ. Từ những món merchandise mang dấu ấn riêng của cộng đồng Fandom Yêu Nước đến các phần quà thiết thực, đây đều là những món quà thú vị để người tham gia mang về sau khi trải nghiệm các hoạt động.

Với số lượng quà tặng lên tới hàng trăm phần, booth Fandom Yêu Nước hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân đáng chú ý dành cho khán giả trước giờ concert.

Rất nhiều phần quà xịn sò đang chờ đợi!

Thêm một điểm hẹn để người trẻ cùng lan tỏa tình yêu văn hóa Việt

Không đơn thuần là một khu vực check-in hay nhận quà, booth Fandom Yêu Nước tiếp tục mang tinh thần “Fandom của mọi Fandom” đến với concert “Muôn sắc Việt Nam”. Đây là nơi những người trẻ có thể gặp gỡ, tương tác và cùng chia sẻ tình yêu dành cho văn hóa Việt theo cách gần gũi, sáng tạo.

Trong suốt năm 2025 và 2026, Fandom Yêu Nước đã đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa, chương trình cộng đồng quy mô lớn, từ dịp A80 năm 2025 đến Festival Thăng Long - Hà Nội 2026. Mỗi lần xuất hiện, dự án đều hướng đến việc đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm và kết nối.

Tại concert lần này, hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài. Nếu có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 24/11, đừng quên ghé booth Fandom Yêu Nước trong khung giờ 13h - 19h để check-in photobooth, tham gia vòng quay may mắn trên Hybrid Event và thử vận may rinh quà nhé!

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động do Kenh14 sáng tạo và thực hiện, mang chủ đề “Văn hóa kiến tạo sức mạnh Quốc gia”, nhằm lan tỏa tình yêu văn hóa Việt và khơi dậy sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Tiếp hành trình lan toả, Fandom Yêu Nước đồng hành cùng Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Mỹ Đình, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Booth Fandom Yêu Nước sẽ mở cửa từ 13h–19h ngày 24/11/2026, mang đến những hoạt động kết nối người trẻ với văn hóa Việt bằng tinh thần sáng tạo.

Ảnh: Fandom Yêu Nước