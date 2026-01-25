Chính sách hỗ trợ 100% thẻ BHYT mới nhất của TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Theo đó, căn cứ chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021–2025, toàn TPHCM có 1.161 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 0,03% tổng số hộ dân, gồm 1.121 hộ nghèo và 40 hộ cận nghèo.

Đối với chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh, thành, TPHCM có 15.287 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 0,40% tổng số hộ dân, gồm 2.489 hộ nghèo và 12.798 hộ cận nghèo.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Người dân TPHCM khám bệnh BHYT

Một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng là BHYT. HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 75/2025, quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương. Trong năm 2026, các thành viên gia đình của 15.287 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TPHCM sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Liên quan việc triển khai chính sách này, BHXH TPHCM đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện cấp thẻ BHYT cho 7 nhóm đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 100% theo Nghị quyết 75/2025.

Cụ thể, BHXH TPHCM căn cứ Nghị định 351/2025 (quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026–2030) và Nghị quyết 75/2025 để triển khai việc cấp thẻ BHYT.

Thẻ BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp theo năm tài chính, có giá trị sử dụng từ ngày 1 của tháng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nhóm đối tượng này có mã đối tượng là GD, mức hưởng 4 và mã khối thống kê là 31. Đối với BHXH cơ sở, cơ quan này tập trung phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu, các cơ quan truyền thông và đơn vị liên quan để tuyên truyền chính sách hỗ trợ của thành phố theo Nghị quyết 75/2025 đến người dân trên địa bàn.

BHXH cơ sở bám sát UBND phường, xã, đặc khu nhằm đôn đốc, hướng dẫn việc lập danh sách cấp thẻ BHYT, thực hiện thanh quyết toán phần kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT hằng tháng, hằng quý theo đúng quy định, qua đó bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.