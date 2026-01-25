Chăm sóc da theo phương pháp y học cổ truyền

- BSCK2 NGÔ THỊ BẠCH YẾN, Bệnh viện YHCT TP HCM, trả lời: Theo YHCT, làn da phản ánh trực tiếp tình trạng khí - huyết - tạng phủ. Vì vậy, chăm sóc da đúng cách trong những ngày đầu xuân không chỉ giúp da sáng mịn tức thời mà còn tạo nền tảng cho vẻ đẹp ổn định và lâu dài. Dưỡng da theo YHCT đơn giản, an toàn, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà trong dịp Tết.

Làm sạch và khai thông da bằng xông thảo dược: Theo YHCT, "phế chủ bì mao", phế khí thông thì da mới khỏe. Xông thảo dược giúp làm sạch sâu, khai mở lỗ chân lông, tán phong hàn và thúc đẩy tuần hoàn da. Cách làm: Sả, lá bưởi, vỏ cam/quýt khô, kinh giới (mỗi thứ một lượng vừa). Đun sôi 10-15 phút, để nguội bớt rồi xông mặt 5-7 phút. Sau xông, lau khô nhẹ, tránh rửa ngay bằng nước lạnh. Thực hiện 1-2 lần/tuần.

Dưỡng da bằng mặt nạ thảo dược: YHCT coi trọng nuôi dưỡng da thông qua bổ khí, dưỡng huyết, thanh nhiệt. Dùng đậu xanh xay mịn và mật ong: Thanh nhiệt, giảm viêm, phù hợp da dầu - mụn; bột nghệ và sữa tươi không đường: Hoạt huyết, cải thiện sắc da xỉn màu. Đắp 15-20 phút, 2 lần/tuần giúp da mềm, đều màu và khỏe hơn.

Xoa bóp - bấm huyệt nâng cơ mặt: Massage theo kinh lạc giúp lưu thông khí huyết, nâng cơ tự nhiên, hạn chế chảy xệ. Nguyên tắc: Tay ấm, lực nhẹ - vừa, dùng dầu mè hoặc dầu dừa. Vuốt nâng má: Vuốt từ cằm lên khóe miệng, gò má đến trước tai. Day huyệt nghinh hương: Hai bên cánh mũi, giúp da hồng hào, giảm rãnh mũi - má. Vuốt trán - ấn đường: Giảm nhăn trán, nâng cung mày. Day huyệt thái dương: Nâng đuôi mắt, thư giãn vùng mặt. Vuốt cổ - cằm: Chống chảy xệ, hạn chế nọng cằm. Mỗi ngày 5-10 phút, duy trì đều đặn cho hiệu quả rõ rệt.

Các biện pháp tại nhà phù hợp duy trì và phòng ngừa. Với các tình trạng mụn tái phát, nám, lão hóa sớm, da yếu - nhạy cảm, cần được thăm khám để đánh giá tổng thể khí huyết và tạng phủ, từ đó xây dựng phác đồ cá nhân hóa bằng YHCT.