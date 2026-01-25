Muốn sử dụng nồi chiên không dầu an toàn, hãy tránh ngay 5 lỗi này

Tờ Express thông tin, không ít người đang dùng nồi chiên không dầu sai cách mà không hề hay biết. Những lỗi sai này không chỉ khiến món ăn chín không đều, kém ngon mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn.

5 lỗi sai khi dùng nồi chiên không dầu

1. Bọc thực phẩm bằng giấy nến hoặc giấy bạc không đúng cách

Không nên bọc kín thực phẩm bằng giấy bạc khi nấu bằng nồi chiên không dầu (Ảnh minh họa).

Một trong những lỗi phổ biến nhất là bọc kín thực phẩm bằng giấy nến hoặc giấy bạc trước khi cho vào nồi chiên không dầu. Các chuyên gia cảnh báo, việc che phủ này có thể cản trở luồng khí nóng lưu thông trong thiết bị, khiến thức ăn chín không đều. Nguy hiểm hơn, nếu giấy nến hoặc giấy bạc không được cố định chắc chắn, chúng có thể bị hút lên và tiếp xúc với bộ phận làm nóng, làm tăng nguy cơ cháy.

Khi cần dùng giấy nến hoặc giấy bạc, nên đặt chúng bên dưới thực phẩm hoặc dưới khay nướng để trọng lượng của thức ăn giữ giấy cố định.

2. Dùng quá nhiều dầu ăn

Không ít người vẫn giữ thói quen cho nhiều dầu ăn vào nồi chiên không dầu như khi chiên rán bằng chảo thông thường. Điều này khiến nồi sinh nhiều khói, thức ăn bị ngấy và chín không đều. Thay vào đó, chỉ nên dùng dầu dạng xịt hoặc phết một lớp rất mỏng để đạt hiệu quả tốt hơn.

3. Không lắc hoặc lật thực phẩm trong quá trình nấu

Hãy lật thực phẩm khi nấu (Ảnh minh họa).

Nồi chiên không dầu hoạt động dựa trên luồng khí nóng đối lưu. Nếu không lắc hoặc lật thực phẩm trong lúc nấu, khí nóng sẽ không phân bố đều, dẫn đến tình trạng chỗ chín quá, chỗ còn sống. Với các món như khoai tây chiên, cánh gà hay hải sản, việc lắc hoặc lật giữa chừng là bước không nên bỏ qua.

4. Bỏ qua bước làm nóng nồi trước khi nấu

Nhiều người cho rằng nồi chiên không dầu không cần làm nóng trước. Thực tế, việc làm nóng nồi giúp thiết bị đạt nhiệt độ tối ưu ngay từ đầu, từ đó giúp thức ăn chín đều và đúng thời gian hơn, tránh phải nấu lại nhiều lần.

5. Cho quá nhiều thực phẩm vào giỏ chiên

Nhồi nhét thực phẩm vượt quá dung tích khuyến nghị sẽ làm cản luồng khí nóng, kéo dài thời gian nấu, khiến món ăn chín không đều và thậm chí gây quá nhiệt cho thiết bị. Các chuyên gia khuyên nên chia nhỏ thực phẩm, nấu thành nhiều mẻ để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Lưu ý an toàn khi dùng nồi chiên không dầu

Bên cạnh việc tránh các lỗi trên, người dùng cần đặt nồi ở nơi thông thoáng, cách tường và các bề mặt khác ít nhất 12cm. Luôn theo dõi nồi khi đang hoạt động và vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo nồi chiên không dầu vận hành ổn định, an toàn lâu dài.