Chim quý tưởng như sắp tuyệt chủng bỗng xuất hiện liên tục, bay cả vào nhà dân: Nhiều người Việt vui mừng

Loài chim quý liên tục xuất hiện gần đây

Trong ngày 25/12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoàng do người dân tự nguyện bàn giao để đưa đi cứu hộ, chăm sóc và theo dõi sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 22/12, anh Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) khi đang điều khiển xe máy thì phát hiện một con chim có kích thước lớn, sải cánh dài hơn một mét bất ngờ đáp xuống ngay trước đầu xe. Dù được xua đuổi, con chim vẫn không bay đi, khiến anh Tú nghi ngờ chim bị thương nên đưa về chăm sóc tạm thời và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim hồng hoàng, loài thuộc nhóm IB – nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Cá thể chim nặng khoảng 2,7 kg sau đó đã được người dân tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác cứu hộ.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau, tại cùng khu vực lại xuất hiện thêm một cá thể chim lớn khác bay vào khuôn viên nhà dân. Người phát hiện đã cho chim uống nước, ăn trái cây nhằm đảm bảo sức khỏe, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và kiểm lâm. Do thời điểm phát hiện vào ban đêm, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tạm thời chăm sóc và chờ thời điểm tiếp nhận.

Ngay trước đó không lâu, một cá thể chim hồng hoàng cũng bất ngờ xuất hiện tại khu ruộng của người dân xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Ngày 10/12, nguồn tin từ địa phương cho biết Công an xã Nhựt Tảo đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng Cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) tiến hành tiếp nhận, sau đó bàn giao một cá thể chim hồng hoàng để đưa đi chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định.

Theo thông tin ban đầu, con chim bay vào khu ruộng trồng cây lác của gia đình ông N.V.C., ngụ tại ấp 1+3, xã Nhựt Tảo. Nhận thấy con chim có kích thước lớn, hình dáng khác lạ và nghi là loài động vật quý hiếm, gia đình ông C. đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây là chim hồng hoàng, tên khoa học Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể chim được ghi nhận trong tình trạng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương, sở hữu mỏ sừng lớn đặc trưng, với trọng lượng khoảng 2,5 kg.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã bàn giao cá thể chim cho đơn vị chuyên môn để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ, trước khi thả trở lại môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo nhận định của ngành kiểm lâm, việc các loài chim quý hiếm liên tục xuất hiện trong khu dân cư có thể xuất phát từ tình trạng lạc đàn, suy kiệt thể lực hoặc do môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, mua bán hay tự ý thả động vật hoang dã quý hiếm, mà cần nhanh chóng thông báo cho kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Việc người dân chủ động phát hiện, chăm sóc ban đầu và tự nguyện giao nộp các cá thể chim quý hiếm được đánh giá là hành động tích cực, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ động vật hoang dã và gìn giữ đa dạng sinh học.

Sở hữu vẻ đẹp đặc trưng

Theo website Vườn Quốc gia Cát Tiên, hồng hoàng là loài chim mỏ sừng có kích thước lớn, tên khoa học Buceros bicornis. Một cá thể trưởng thành có thể nặng tới khoảng 4 kg, chiều dài cơ thể dao động từ 90–122 cm, với sải cánh rộng tối đa khoảng 1,6 m, tạo nên dáng vẻ bề thế và đầy uy lực khi sải cánh bay. Loài chim này phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng và miền núi có khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới tại một số quốc gia Đông Nam Á, Ấn Độ và khu vực phía Nam Trung Quốc.

Không chỉ nổi bật bởi kích thước, hồng hoàng còn rất dễ nhận diện nhờ chiếc mỏ lớn, cong và dài, liền khối với phần mũ mỏ nổi bật phía trên. Mũ mỏ thường có màu vàng hoặc vàng cam rực rỡ, nổi bật từ khoảng cách xa. Cấu trúc này được tạo thành từ chất sừng keratin. Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa xác định chính xác chức năng của mũ mỏ rỗng, song giả thuyết được nhiều người chấp nhận cho rằng nó đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút bạn tình.

Tương tự nhiều loài chim mỏ sừng khác, hồng hoàng có sự khác biệt rõ rệt giữa con trống và con mái ở màu mắt. Chim trống thường có tròng mắt đỏ hoặc cam, trong khi chim mái sở hữu đồng tử trắng cùng tròng mắt xanh ngọc hoặc xanh lam nhạt.

Về tập tính ăn uống, hồng hoàng là loài ăn tạp. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loại quả, nhưng cũng bao gồm côn trùng, sâu bọ, một số loài gặm nhấm nhỏ và thậm chí cả chim nhỏ. Hồng hoàng thường sống theo cặp trong suốt cuộc đời, vì vậy được xem là biểu tượng của sự chung thủy. Tuy nhiên, trong một số thời điểm, chúng cũng có thể tụ tập thành đàn với số lượng lên tới vài chục cá thể.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)