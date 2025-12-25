Khám xét khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành, bắt Sầm Thị Thơm và 41 người khác trong chuyên án đặc biệt lớn

Ngày 25/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên không gian mạng, bước đầu bắt giữ 42 đối tượng.

2 đối tượng cầm đầu đường dây “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng” trái phép Lê Thanh Hưng và Sầm Thị Thơm.

Quá trình rà soát, xác minh, Cơ quan Công an phát hiện một số đối tượng trên địa bàn Nghệ An mua vũ khí quân dụng của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp thông qua một trang mạng xã hội với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước.

Từ đó, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, đấu tranh triệt phá ổ nhóm mua bán vũ khí quân dụng trên.

Phòng Cảnh sát hình sự họp Ban chuyên án.

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 02 đối tượng là Lê Thanh Hưng (sinh năm 1994), trú xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi và Sầm Thị Thơm (sinh năm 1985), trú xã Hưng Long, thành phố Hồ Chí Minh điều hành.

Để vận hành đường dây, 2 đối tượng trên liên hệ và móc nối với nhau, mỗi đối tượng phụ trách một số khâu khác nhau trong sản xuất, mua bán các loại vũ khí, sau đó các đối tượng tạo tài khoản mang tên giả, rao bán trên các ứng dụng mạng xã hội và các trang mạng khác để “giới thiệu sản phẩm”.

Ngoài ra, 2 đối tượng trên cũng trực tiếp mua bán vũ khí với những đối tượng có nhu cầu liên hệ trực tiếp.

Bước đầu Cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, đường dây trên đã lôi kéo sự tham gia của hàng chục đối tượng trên cả nước, qua đó tiêu thụ hàng trăm nghìn viên đạn và nhiều linh kiện vũ khí quân dụng khác, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đáng nói, ngay sau khi Bộ Công an đồng loạt phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên cả nước từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, với trọng tâm là trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo thì các đối tượng trong hội nhóm buôn bán vũ khí đã bàn bạc, trao đổi với nhau dừng hoạt động mua bán để đối phó với sự truy quét của lực lượng Công an.

Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, nếu không phá án kịp thời, đối tượng sẽ bỏ trốn hoặc tiêu hủy tang vật cùng tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội, Ban chuyên án quyết định phá án.

Tang vật chuyên án thu giữ.

Từ ngày 15/12 đến ngày 24/12, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai hàng chục tổ công tác chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thái Hòa, Công an một số phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp 42 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

Tang vật thu giữ: 64 khẩu súng quân dụng, 28.720 viên đạn thuộc danh mục vũ khí quân dụng, 24 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 1.260 viên đạn bi và đạn cao su; 2 laptop, 42 điện thoại di động và các đồ vật khác có liên quan.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, đồng thời tiếp tục tập trung đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới tội phạm “Chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” mà Công an Nghệ An triệt xóa.

Đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An