Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm, bắt Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 24/12 cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trú tại Tây Ninh, Quảng Ngãi và Ninh Bình để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ hơn 500 kg pháo nổ.

Theo kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một tài khoản Facebook thường xuyên đăng bài trong các hội nhóm kín để rao bán pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Lê Hữu Khiêm (SN 2006, trú tại xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Khiêm, công an thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định số pháo này được Khiêm mua từ Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1997, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) để phân phối cho các "đại lý" tại Thanh Hóa và Ninh Bình, trong đó có Vũ Trường Giang (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Hữu Khiêm và Vũ Trường Giang (từ trái sang phải)cùng hơn 500kg pháo thu giữ - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã thừa nhận hành vi phạm tội và tự nguyện giao nộp thêm hơn 200 kg pháo nổ. Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, bao gồm pháo hoa nổ (loại 9, 49 và 168 ống) cùng nhiều pháo hình trụ dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nhung và Khiêm về tội "Mua bán pháo nổ trái phép", khởi tố Giang về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép". Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các mắt xích khác trong đường dây này.