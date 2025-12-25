Thu thuế cao chưa từng có

Thu ngân sách ngành thuế lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Chiều nay (24/12), Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thuế và Tổng kết chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Đến ngày 14/12, tổng số thu do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành báo cáo tại hội nghị.

Đến hết ngày 31/12, số thu ước đạt hơn 2,23 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán, tăng 27,6% so với năm 2024. Trong số đó, thu nội địa chiếm khoảng 98%, vượt 31,4% dự toán và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cả 34/34 địa phương hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Đây cũng là lần đầu tiên số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, TP Hà Nội thu cán mốc hơn 630.000 tỷ đồng, vượt 32,1% dự toán; TPHCM thu cán mốc hơn 600.000 tỷ, vượt 20,8% dự toán.

Về quản lý nợ thuế, tổng nợ thuế đến ngày 31/12 ước khoảng hơn 230.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2024, tương ứng tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách là 10,4%. Công tác thu hồi nợ thuế cũng được đẩy mạnh, đạt 65.010 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2024.

Triển khai kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh", Cục Thuế cho biết, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ từ 1/1/2026. Trong đó, hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán đã tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hơn 3.200 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Bước sang năm 2026, ngành thuế cho biết, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường kiểm soát sử dụng hóa đơn để ngăn chặn vi phạm, đồng thời xây dựng bộ tiêu chí rủi ro để lựa chọn đối tượng giám sát trọng điểm.

Tăng cường chống thất thu, gian lận thuế

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành thuế, đặc biệt trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có.

Theo Bộ trưởng, năm nay, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý bằng 130% dự toán, tăng 27,6% so với năm 2024, là mức tăng rất cao, lần đầu đạt được. Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn đã được hoàn thành trong năm, tiếp tục chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Về chương trình cao điểm 60 ngày chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai , Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá, thực tiễn triển khai đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của hộ kinh doanh. Đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, được Chính phủ, Thủ tướng đặc biệt quan tâm và đánh giá cao.

Bộ trưởng Tài chính lưu ý nhiều nhiệm vụ quan trọng cho ngành thuế trong năm tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thắng đề nghị ngành thuế thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, vẫn còn tình trạng người nộp thuế chưa chấp hành nghiêm pháp luật thuế; hành vi mua bán hóa đơn, gian lận thuế diễn biến phức tạp. Nợ thuế có xu hướng tăng, chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất. Một bộ phận cán bộ vi phạm kỷ luật.

Bộ trưởng nhận định, năm 2026 và giai đoạn tới, ngành thuế sẽ tiếp tục đối mặt 2 thách thức lớn. Cụ thể, kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, ảnh hưởng đến tăng trưởng và thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm pháp luật thuế diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức mới.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị ngành thuế tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: Hoàn thiện thể chế quản lý thuế; phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026; tăng cường chống thất thu, gian lận hóa đơn và hoàn thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.