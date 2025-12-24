Hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét, bắt giữ và vạch trần sự thật về ông chủ 2 cửa hàng quần áo

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng internet, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xuyên quốc gia do đối tượng Mai Văn Tới, sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá cầm đầu.

Đây là vụ án đặc biệt lớn có số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt của các bị hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, trong đó:

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia thuê 12 phòng tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, sau đó câu kết với các đối tượng người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo nhị phân JPX, đồng thời móc nối với một số đối tượng người Việt Nam để tổ chức tuyển dụng, lôi kéo, đưa người sang Campuchia và mua máy tính, điện thoại cùng các thiết bị điện tử để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc.

Thủ đoạn hoạt động là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Các đối tượng trực tiếp "thả mồi" cho bị hại thắng lệnh liên tục với số tiền nhỏ, cho rút tiền về tài khoản của bị hại để tạo niềm tin và tiếp tục dụ dỗ bị hại tăng mức đầu tư, nạp tiền lớn. Sau đó can thiệp hệ thống làm thua liên tiếp hoặc đưa ra các lý do khác nhau, như: số tiền vượt quá hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút bị treo… để chiếm đoạt tiền của bị hại.

Con đường trở thành "ông trùm" đường dây lừa đảo của Mai Văn Tới

Báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Tới đã có tới 6 năm “kinh nghiệm” hoạt động trong các ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao. Năm 2021, Tới theo bạn bè sang Campuchia với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tại đây, Tới làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu.

Tuy nhiên, khác với bạn bè, Tới không chấp nhận cảnh làm thuê và bị kiểm soát chặt chẽ, hắn âm thầm học hỏi, sao chép toàn bộ kịch bản lừa đảo người Việt trên không gian mạng của nhóm người Trung Quốc, từ cách thuê website, vận hành sàn, tổ chức nhân sự, đến quy trình tiếp cận và lừa đảo khách...

Khi đã nắm trong tay “công thức”, Tới tách ra làm riêng để tối đa hóa lợi nhuận.

Đối tượng Mai Văn Tới cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Từ đầu năm 2023, Mai Văn Tới thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ khoảng 100m, để dựng “đại bản doanh” điều hành hoạt động lừa đảo.

Tại đây, Tới chi 50.000USD mỗi tháng để câu kết với các đối tượng nước ngoài thuê website vận hành sàn JPX, đồng thời móc nối các đối tượng trong nước để tuyển người, chúng ưu tiên những người thân quen, mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ việc trung chuyển dòng tiền…

Để che mắt cơ quan chức năng, Tới còn mở 2 cửa hàng bán quần áo tại Campuchia, giao cho bạn gái đứng quầy. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Tới chỉ sang Campuchia làm ăn buôn bán, hoàn toàn không có dấu hiệu phạm pháp.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Sau một thời gian ngắn rà soát, xác minh, lực lượng chức năng dựng lên danh sách khoảng 30 đối tượng chủ chốt cư trú tại xã Nga Sơn và xã Hậu Lộc. Nhận thấy thời cơ phá án chín muồi, ngày 15/11, Ban chuyên án huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng An ninh điều tra và Công an các xã Nga Sơn, Hậu Lộc, chia thành 17 tổ công tác, đồng loạt khám xét 26 địa điểm.

Trong đợt đầu, cơ quan Công an triệu tập 26 đối tượng, sau đó đấu tranh mở rộng thêm các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Khi bị bắt, các đối tượng làm thuê cho Tới đều khai đồng nhất rằng họ sang Campuchia để bán quần áo.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hoá đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, trong đó đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.