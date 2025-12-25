Kiểm tra hành chính 1 cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất thịt bò giả từ thịt lợn, phân phối 600 kg mỗi ngày đến 75 quán ăn khắp thành phố

Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 7 cá nhân liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là thịt bò giả, với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài và phân phối rộng rãi trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h30 ngày 15/11, khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Thới An tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất một cơ sở chế biến thực phẩm tại số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở là Lê Quang Quyết (sinh năm 1992) cùng 6 nhân viên đang trực tiếp thực hiện các công đoạn chế biến thịt bò nghi là hàng giả.

Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện một nhân viên khác đang chuẩn bị vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm có dấu hiệu bị làm giả để giao cho các điểm tiêu thụ. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị lập biên bản, niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng vụ án, đến ngày 16/11, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp với Công an phường Hiệp Bình kiểm tra một địa điểm khác tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình. Đây là cơ sở do Nguyễn Đức Đạt (sinh năm 1992) đứng tên chủ hộ kinh doanh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 247 kg thịt bò thành phẩm nghi là giả cùng nhiều dụng cụ, phương tiện và hóa chất dùng trong quá trình sản xuất.

Đối tượng Lê Quang Quyết (Ảnh: Bộ Công An)

Kết quả điều tra xác định, cơ sở do Lê Quang Quyết điều hành đã hoạt động trái phép từ tháng 2/2025 cho đến khi bị phát hiện. Cơ sở này không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký hợp đồng lao động với nhân viên. Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận toàn bộ quy trình sản xuất thịt bò giả được Nguyễn Đức Đạt trực tiếp hướng dẫn. Đạt đồng thời là người cung cấp nguyên liệu đầu vào gồm thịt heo và hóa chất Sodium Metabisulfite.

Theo lời khai của các đối tượng, thịt heo sau khi mua về được ngâm trong dung dịch gồm huyết heo pha trộn hóa chất nhằm tạo màu đỏ tươi giống thịt bò. Sau đó, thịt được đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò tươi. Trung bình mỗi ngày, hai cơ sở này sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, phân phối cho khoảng 75 quán ăn tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận.

Giá bán ra dao động từ 118.000 đến 140.000 đồng/kg. Với mức giá này, các đối tượng thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng trên mỗi kg thịt tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, đồng thời khởi tố 7 bị can gồm Lê Quang Quyết, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Minh Tuấn, Ngô Tường Quốc, Lê Thị Hà, Lê Thị Thủy và Lê Đình Lộc.

Trong đó, Lê Quang Quyết được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Nguyễn Đức Đạt giữ vai trò cung cấp nguyên liệu, hướng dẫn quy trình sản xuất và hỗ trợ địa điểm. Các bị can còn lại tham gia trực tiếp vào quá trình chế biến, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ hàng giả.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.