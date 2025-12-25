Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, bắt Nguyễn Đức Minh trong chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới hơn 1,5 tấn pháo nổ các loại và 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Qua công tác điều tra, khoảng đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu một đường dây mua bán, vận chuyển pháo trái phép có tính chất phức tạp, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao dịch, thanh toán và tổ chức vận chuyển.

Lực lượng Công an tiến hành kiểm tra số pháo thu được.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an đã tập trung điều tra, xác minh, kiên quyết đấu tranh, làm rõ toàn bộ đường dây. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây không quen biết nhau ngoài đời, không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên hệ thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber. Việc mua bán pháo nổ được thực hiện bằng nhiều tài khoản ảo, thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Cụ thể, Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1988, trú tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là đối tượng trực tiếp mua pháo về cất giấu, bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi. Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (sinh năm 1990, trú tại xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) thông qua mạng xã hội Viber để đặt mua số lượng lớn pháo nổ. Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi bán lại cho Minh với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh.

Trong lần giao dịch thứ nhất, Minh đã liên hệ với Hoài để mua để mua pháo, sau đó Hoài liên hệ với một đối tượng tên Sang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua pháo nổ các loại với tổng số tiền 184 triệu đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh với tổng số tiền 296 triệu đồng. Để vận chuyển pháo, Hoài thuê Bùi Xuân Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển số pháo từ khu vực tỉnh Đồng Nai về xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk giao cho Minh, trả tiền công 25 triệu đồng. Sau khi nhận pháo, Minh đã bán ra ngoài một phần, số còn lại gồm 32 hộp pháo nổ loại 09 quả, 48 hộp pháo nổ loại 36 quả và 295 hộp pháo nổ loại 49 quả được Minh cất giấu tại nơi ở, chưa kịp tiêu thụ.

Đối tượng Doãn Văn Hoài tại cơ quan Công an.

Tiếp đó, Minh tiếp tục đặt mua của Hoài số lượng lớn pháo nổ gồm 414 hộp pháo nổ loại 49 quả, 24 hộp pháo nổ loại 100 quả và 08 dây pháo nổ. Tổng số tiền Hoài mua từ nguồn cung là 199,88 triệu đồng nhưng bán lại cho Minh với giá 330,6 triệu đồng, hưởng chênh lệch hơn 130 triệu đồng. Hoài tiếp tục thuê Bùi Xuân Chung vận chuyển số pháo trên với tiền công 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật cho Cơ quan Công an.

Lực lượng Công an tiến hành làm việc với Nguyễn Hữu Tính.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định Nguyễn Đức Minh còn bán pháo cho Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 2005, trú tại xã Vân Đình, thành phố Hà Nội). Khám xét chỗ ở của Tính, Cơ quan điều tra thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế các loại. Tính khai nhận đã mua vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ nhằm bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Công an thu giữ pháo do Nguyễn Hữu Tính tự chế.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ khoảng 700 kg pháo nổ các loại; bắt giữ Doãn Văn Hoài về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, xác định tổng khối lượng pháo Hoài bán cho Minh là 1.521,7 kg; bắt giữ Bùi Xuân Chung về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, thu giữ toàn bộ số pháo đang vận chuyển; bắt giữ Nguyễn Hữu Tính về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, thu giữ 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Lực lượng Công an bắt giữ 04 đối tượng cùng tang vật liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.