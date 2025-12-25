Tối 24/12, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh hội đồng. Trong đoạn clip, người đàn ông mặc áo màu vàng bị nhóm người quây đánh. Trong đó có người mặc áo bảo vệ. Nhóm người này đã lao vào hành hung, dùng tay đấm vào đầu, mặt, người nạn nhân. Bị đánh hội đồng, nạn nhân không thể chống cự.

Sự việc được cho là xảy ra tại chung cư K35 Tân Mai, phường Tương Mai, Hà Nội. Những người có mặt tại hiện trường đã quay lại một phần diễn biến vụ ẩu đả.

Người đàn ông mặc áo vàng bị nhóm người mặc áo bảo vệ quây đánh. (Ảnh: Cắt từ clip)

Xem đoạn clip, cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trước hành vi tấn công người khác của nhóm người nói trên, đồng thời tò mò về nguồn cơn dẫn đến sự việc.

Nguồn tin trên báo Công Lý cho hay, ngày 25/12, một lãnh đạo Công an phường Tương Mai, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang xác minh clip nói trên.

Chỉ huy Công an phường Tương Mai thông tin, sự việc xảy ra tối 23/12. Công an phường đã nhận được thông tin ngay sau đó và cử cán bộ đến hiện trường xác minh, làm việc với một số người có liên quan. Đơn vị đã bước đầu xác định được đối tượng và đang xử lý theo quy định pháp luật.