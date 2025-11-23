Chỉ vài giờ, một phường ở TP HCM vận động gần 73 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ

Ngày 23-11, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Dương cho biết địa phương đang kêu gọi người dân ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Người dân cùng đồng lòng hướng về đồng bào bị thiên tai

Đáng chú ý, trong tối 22-11, phường Bình Dương đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Khúc hát san sẻ- Bình Dương nghĩa tình” tại khu vực trung tâm thương mại SoraGarden.

Một lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Dương cho biết chương trình không nằm trong kế hoạch nào hết, chỉ là sự ngẫu nhiên khi thấy có nhiều người đang đi mua sắm, vui chơi tại siêu thị.

Từ người lớn cho đến các em nhỏ đều tích cực tham gia hưởng ứng

Phường đã mạnh dạn đứng ra tổ chức một chương trình giao lưu ngắn, mục đích kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Trung vượt qua hậu quả mưa lũ.

Tại chương trình, những người dân yêu thích âm nhạc trên địa bàn phường Bình Dương đã cùng nhau hát giao lưu với nhau.

Doanh nghiệp trên địa bàn cũng tham gia tích cực

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, người dân tham gia chương trình đã ủng hộ số tiền gần 23 triệu đồng. Ngoài ra, Ngân hàng MB Bắc Bình Dương ủng hộ 30 triệu đồng, Ngân hàng Vietcombank Đông Bình Dương ủng hộ 20 triệu đồng.

Tính đến nay, MTTQ phường Bình Dương đã kêu gọi gần 1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị mưa lũ.

Hiện nay, nhiều khu vực tại TP HCM đang trở thành điểm tập kết hàng hóa nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu, áo quần... để gửi đến bà con đang oằn mình chống chọi với cơn lũ lịch sử.



