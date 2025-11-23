Vướng vào dây cáp trên Quốc lộ 14, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tối 22/11, người phụ nữ điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng lưu thông trên Quốc lộ 14 hướng từ phường Đồng Xoài đi xã Bù Đăng.

Khi đi tới địa phận xã Nghĩa Trung, bất ngờ vướng phải dây cáp đứt căng ngang trên đường, xe máy và người điều khiển ngã nhào xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người đi đường nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, xe máy bị văng vào lề đường, người phụ nữ có vết thương ở vùng cổ, nạn nhân nằm trên đường, cách xe máy khoảng 5m. Dây cáp bị đứt căng ngang đường.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.