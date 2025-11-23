Sau trận lũ không còn gì ngoài 2 bàn tay trắng và đôi chân trần

Trò chuyện với chúng tôi, bà Hồ Thị Phương (63 tuổi, ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng, bà nói: “Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy trận lụt nào khủng khiếp như vậy. Nước dâng nhanh , tràn vào nhà tới ngập tới cổ, tôi phải cố lắm mới thoát thân. Đàn gà cũng bị cuốn trôi sạch. Giờ nghĩ lại vẫn còn run”.

Theo ông Lê Văn Lạc (71 tuổi, ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh), nước lũ dâng cao đến khoảng 3m, điều mà ông chưa từng chứng kiến trong hơn 70 năm qua. Đêm lũ đổ về , vợ chồng ông phải leo lên gác cao để lánh nạn.

“Sau trận lũ, gia đình không còn gì ngoài hai bàn tay trắng và đôi chân trần. Gia sản giờ coi như mất trắng, ba con bò với hai tấn lúa trôi mất hết”, ông Lạc đau xót nói.

Trong hơn 70 năm qua, ông Lạc chưa chứng kiến trận lũ nào khủng khiếp như vừa qua. Ảnh: Trương Định.

Tại thôn Cảnh Tịnh, xã Hòa Thịnh, bà Nguyễn Thị Hường (66 tuổi) cũng cho biết nước lũ dâng quá nhanh, vợ chồng bà phải ôm hai cháu nội, dỡ ngói để thoát lên mái nhà. “Hai con bò, gia sản lớn của gia đình cũng trôi đi mất”, bà nói.

Theo ghi nhận của Tiền Phong , trong ngày 22/11, tại xã Hòa Thịnh vẫn còn mưa, nước lũ vẫn bủa vây một số khu vực tại thôn Phú Hữu.

Lực lượng quân đội, công an cùng hàng chục đoàn cứu trợ từ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk đã đến tiếp cận cung cấp mì tôm, cơm hộp, nước uống, quần áo, áo phao và nhu yếu phẩm, giúp người dân tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn sau trận lũ lớn nhất trong lịch sử.

Người dân được tiếp tế lương thực sau nhiều ngày bị nước lũ bao vây, cô lập. Ảnh: Trương Định.

Bà Võ Thị Linh San - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Thịnh cho biết, lũ lụt đã gây thiệt hại quá lớn đối với địa phương, bà con gần như mất sạch tài sản.

Trước những thiệt hại quá lớn do mưa lũ gây ra, Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh cùng các đoàn thể đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, trước mắt là nhu yếu phẩm, giúp bà con không bị đói, rét, sau đó mới tính đến việc ổn định cuộc sống.

Các lực lượng tiếp tế lương thực cho người dân vùng còn bị nước lũ bao vây ở xã Hòa Thịnh, trong ngày 22/11. Ảnh: Trương Định

Tối 22/11, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 6 - Tuy Hòa (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk), Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Quân khu 5 đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Phòng thủ khu vực 6 - Tuy Hòa, đồng thời triển khai 2 đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm. Quân khu 5 huy động gần 7.500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân sự, Biên phòng, dân quân tự vệ và lực lượng khác; 144 phương tiện gồm ô tô, xe chuyên dụng, ca nô, tàu thuyền, 2 máy bay trực thăng…

Hội nghị triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: V.V.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ của các cơ quan, đơn vị, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là trận lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho bà con khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Các đơn vị phải quán triệt sâu sắc tinh thần: Coi bà con nhân dân như người thân của mình; coi địa phương ở đây như quê hương, nhà của mình để hết lòng giúp dân vượt qua hoạn nạn.”

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thôn, xã tổ chức lực lượng khoa học, hiệu quả, hoàn thành dọn dẹp từng khu vực, “chạy đua với thời gian” hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình mưa lũ và an ninh chính trị; tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo khắc phục hậu quả sau lũ, không để bị động, bất ngờ...