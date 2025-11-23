Mưa lũ ở miền Trung – Tây Nguyên làm 102 người chết và mất tích

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 7h ngày 23/11, mưa lũ khiến 102 người chết, mất tích. Trong đó, 90 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Bộ đội di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Thiên tai cũng làm 1.154 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 186, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 05, Lâm Đồng 825); 185.733 nhà bị ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 15.396).

Hiện Gia Lai hết ngập; Đắk Lắk còn 4 xã, phường bị ngập (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, trong đó, nhiều khu vực thuộc Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu); Khánh Hòa còn 87 hộ/364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí) bị ngập; Lâm Đồng còn 127 hộ dân (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ) bị ngập.

Bên cạnh đó, 80.825 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067 ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 3.234.742 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Báo cáo nêu rõ, Quốc lộ 1 thông xe toàn tuyến; còn 12 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc. Về đường sắt, còn cấm đường 6 đoạn Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Hòa Đa, Đông Tác - Phú Hiệp, Phú Hiệp - Hảo Sơn, Hảo Sơn - Đại Lãnh, Cây Cầy - Hòa Tân.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế là 9.035 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng).