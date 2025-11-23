Tang thương Hòa Thịnh

Ngày 22-11, trên những con đường về xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, nước ngập đã rút được một nửa. Chen trong những đoàn xe cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ là những đoàn người tất tả về quê thăm hỏi người thân sau nhiều ngày không liên lạc được.

Trong đoàn người ấy, tôi bắt gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Nguyện, tuổi trạc 35, nước mắt giàn giụa, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại lên bấm nhưng chỉ nghe tiếng ò í e, rồi chị đưa tay lau nước mắt. Sáng nay, nghe nước rút nên chị vội vã chạy về quê để tìm cha mẹ. "Mấy ngày nay em không liên lạc được với cha mẹ. Em lo lắm! Sáng nay tưởng đường lên thôn Cảnh Tịnh nhà cha mẹ nước đã rút nhưng giờ vẫn chưa đi được. Em nhờ đội cứu hộ vào đó nhưng họ bảo cũng không tìm thấy cha mẹ em" - chị Nguyện lo lắng.

Đi sâu vào trong thêm một đoạn nữa, tôi gặp một cô gái trẻ ngồi bệt trên vệ cỏ bên đường ôm mặt khóc. Em bảo mình là Dương Thị Trúc Chi, ngụ phường Tuy Hòa. Sáng nay, em cùng chị chạy vội về thăm ông bà ngoại tên Châu và Nga (đều 91 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa) sau nhiều ngày mất liên lạc. Thế nhưng đến nơi, chỉ thấy thi thể ông bà nằm đó. Mọi người bảo khi nước rút, phát hiện bà đã chết trong nhà, còn ông trôi tận đằng xa, thi thể mới được đưa về. Người chị may mắn xin được một cỗ quan tài cho bà ngoại, còn Chi xin mãi mà không có đoàn thiện nguyện nào còn quan tài. "Em chỉ mong có một chiếc quan tài cho ông ngoại thôi, mà giờ không biết tìm đâu" - Chi nức nở.

Bà Lê Thị Đảm ở xã Hòa Thịnh khóc nức nở khi kể về những người thân vừa ra đi

Ông Mai Luyện - tình nguyện viên trong đội cứu nạn ở xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk - xuống xã Hòa Thịnh để vào các thôn cứu người. Tuy nhiên, điều làm ông đau lòng không phải là tiếng kêu cứu của ai đó còn mắc kẹt mà là lời cầu xin… một cỗ quan tài. "Chúng tôi đi cứu nạn, làm sao mang theo quan tài. Sáng nay, chúng tôi vào xóm trong cũng có một gia đình hỏi xin, mà đâu có để cho" - ông Luyện bùi ngùi. Chiều 21-11, nhóm thiện nguyện Đèn Đom Đóm đã đưa lên xã Hòa Thịnh 4 cỗ quan tài để giúp mai táng cho những người xấu số. Sáng 22-11 thêm một vài xe chở quan tài lên đây nhưng vẫn không đủ.

Trên chuyến xe rời trung tâm xã, một cụ bà co ro đưa tay xin đi nhờ. Lên xe, bà bảo mình tên là Võ Mỹ Hạnh (80 tuổi, ngụ TP HCM). Cách đây 5 ngày, bà về quê thăm em gái đang sống một mình ở xã Hòa Thịnh rồi bị mắc kẹt ở đó do lũ lên nhanh. "Tôi và em gái chỉ quơ được mấy gói mì ăn liền rồi cầm cây rựa phá ngói, leo lên mái nhà ngồi. Suốt 3 ngày 3 đêm như vậy. Mỗi ngày chỉ ăn 1 gói mì ăn liền sống, uống nước mưa cầm cự. Nhờ 2 chị em mặc áo mưa nên mới chịu được cái lạnh" - bà Hạnh kể rồi bảo từ lần này chắc không dám về quê.

Ở Hòa Thịnh, nhiều người vì già yếu không leo lên được mái nhà hoặc đuối sức vì lạnh, vì đói mà buông tay. Theo ông Tạ Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, số liệu thống kê ban đầu cho thấy xã có đến 15 người chết trong đợt lũ này. Tuy nhiên, đó chưa phải là con số cuối cùng. Nhiều nơi trong xã Hòa Thịnh vẫn còn ngập rất sâu, lực lượng cứu nạn vẫn chưa thể tiếp cận được. Trong khi đó, theo những đội tình nguyện tham gia cứu nạn, trên đường vào những điểm ngập sâu, họ bắt gặp nhiều thi thể trôi theo dòng nước. "Một thi thể người đàn ông ngoài 50 tuổi chết đã mấy ngày nay rồi, tấp ở bờ vườn nhưng chưa ai đến nhận. Tôi vừa thông tin cho chính quyền" - anh Trần Ngọc Kiên, một tình nguyện viên cứu nạn ở xã Đức Bình, nói.

Xã Hòa Thịnh được xem là rốn lũ. Khi mưa lớn, nước từ các dãy núi phía Tây, phía Nam, như núi Đá Đen, đổ về các con sông Bánh Lái, sông Đào rất nhiều, gây ngập. Tuy nhiên, chưa bao giờ Hòa Thịnh hứng chịu trận lũ lịch sử như vậy khi vừa gồng mình chịu đựng những trận mưa dữ dội lại phải gánh thêm nước từ sông Ba ồ ạt tràn qua khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ "kỷ lục Việt Nam" lên đến 16.100 m3/giây.