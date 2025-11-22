Hàng trăm tấn hàng cứu trợ của Quảng Ninh xuất phát đến Lâm Đồng

Ngày 22/11, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo triển khai ngay công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.

Tỉnh Quảng Ninh huy động hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Các cơ quan, đơn vị tại Quảng Ninh tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở; đồng thời tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định cụ thể nhu cầu thực tế nhằm xây dựng phương án triển khai trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu công tác hỗ trợ phải tập trung đúng trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế; trước mắt hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ. Việc bố trí các nguồn hàng phải thực sự chủ động, linh hoạt, đảm bảo đến được với người dân trong thời gian sớm nhất. Tỉnh sẽ cử ngay đoàn công tác đến Lâm Đồng để hỗ trợ trực tiếp.

Chiều 22/11, hàng chục tấn hàng hóa được tập kết tại Quảng Ninh để vận chuyển đến Lâm Đồng sau chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh Quảng Ninh trước mắt chi ngay 50 tỷ đồng để Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

Trước đó, vào đêm 21/11, chuyến hàng cứu trợ đợt 1 với hơn 10 tấn lương thực và nhu yếu phẩm đã được vận chuyển khẩn cấp vào vùng lũ.

Nhiều tổ chức thiện nguyện tại Quảng Ninh chủ động phối hợp cùng tỉnh để chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chiều 22/11, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức thiện nguyện tiếp tục mang theo 30 tấn hàng hóa thiết yếu xuất phát đến Lâm Đồng. MTTQ tỉnh đang huy động đợt 2 gồm hơn 100 tấn hàng để sớm chuyển đến nhân dân vùng bị thiệt hại nặng.

Hàng hóa được tổng hợp, đóng gói một cách khẩn trương.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo ưu tiên cao nhất cho công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Sở Y tế Quảng Ninh đã kích hoạt phương án khẩn cấp, rà soát và bố trí lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng cơ động bất cứ lúc nào. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế Quảng Ninh huy động gần 300 nhân viên y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ y tế dự phòng có kinh nghiệm trong các tình huống khẩn cấp như phòng chống COVID-19, điều tra dịch bệnh, ứng phó lũ lụt và thiên tai.

Y tế Quảng Ninh cũng chuẩn bị 3 tấn Cloramin B, 30.000 viên Aquatabs dùng khử khuẩn nước uống trong điều kiện ngập lụt, 500 kg phèn giúp xử lý nguồn nước trước khi khử trùng và 100 áo phao, 50 bộ áo mưa, 300 đôi ủng cứu hộ, thùng carton đóng gói tiêu chuẩn để thuận tiện vận chuyển đến vùng lũ.