Xe chở hàng cứu trợ gặp nạn trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Chiều 21-11, Đội CSGT số 6 (Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) đã đến hiện trường xử lý vụ tai nạn nêu trên.

Vụ va chạm đã khiến dòng ô tô từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung ùn ứ kéo dài, đoạn từ trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nút giao Quốc lộ 56.

Hiện trường vụ tai nạn

Nhiều ô tô được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển ra Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Trước đó, lúc hơn 15 giờ chiều 21-11, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, theo hướng Đồng Nai đi Lâm Đồng (thuộc xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), 5 ô tô xảy ra va chạm liên hoàn.

Trong đó, một xe tải chở hàng cứu trợ bị lật khi đang trên đường đến Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ) để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử.

Thời điểm trên, xe tải biển số TP HCM chở hàng cứu trợ chạy theo hướng từ Đồng Nai ra Lâm Đồng thì va chạm với một ô tô đi cùng chiều, rồi lật ngang, hàng hoá đổ ra đường.

Vụ va chạm khiến dòng xe ùn ứ kéo dài

Chạy phía sau, ô tô khách 16 chỗ tuyến TP HCM - Phan Thiết, xe đầu kéo container và ô tô 7 chỗ không tránh kịp nên va chạm liên hoàn.

Vụ tai nạn không gây thương vong, nhưng xe tải, ô tô khách 16 chỗ và ô tô 7 chỗ hư hỏng.