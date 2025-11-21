Cháu bé tử vong, Công an Đắk Lắk vượt lũ mang quan tài để gia đình lo hậu sự

Cảnh sát đường thủy Đắk Lắk hỗ trợ chuyển quan tài vào cho người dân mai táng nạn nhân.

Ngày 21/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, hai ngày qua, các lực lượng công an tỉnh đã phối hợp tiếp cận, tiếp tục cứu nạn thành công nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt tại khu vực các xã Hòa Thịnh, xã Hòa Đồng (cũ), xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2… Công tác cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn đang được các cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an tỉnh thực hiện cấp tốc. Các lực lượng đã giải cứu thành công nhiều trường hợp trong cùng một gia đình bị mắc kẹt, có người trú tránh trên mái nhà, ngọn cây.

Nhiều tấn hàng hóa, lương thực, nước uống đã được CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk xuyên đêm vận chuyển, tập kết, kịp thời chuyển đến tận tay cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Cảnh sát đường thủy Đắk Lắk vượt lũ chở quan tài vào giúp người dân lo hậu sự.

Trước đó, cháu Ng.Ng.Nh.U (SN 2013, trú tổ 16, thôn Phước Mỹ Tây, xã Tây Hòa) qua đời ngày 19/11 do sốt cao. Tuy nhiên, do lũ dâng cao, mọi tuyến đường đều bị chia cắt nên gia đình không thể lo hậu sự cho cháu. Suốt hai ngày qua, gia đình bất lực cầu cứu.

Đến sáng 21/11, trong tuyệt vọng, người thân tìm đến lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ. Gặp Đội Cảnh sát đường thủy Đắk Lắk tại khu vực ngập sâu, gia đình cầu cứu để được hỗ trợ đưa quan tài vào nhà lo mai táng cho cháu.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã mua quan tài, dùng ca nô chuyên dụng vận chuyển qua dòng nước xiết đưa đến gia đình.

"Đường làng ngập sâu hơn 1 m, gia đình chúng tôi bất lực hoàn toàn. Nếu không có ca nô của lực lượng công an, chắc không thể chôn cất được cháu. Chúng tôi biết ơn lắm", một người thân nghẹn ngào nói.

Sau hơn một tiếng vượt lũ, lực lượng cảnh sát đường thủy đã đưa quan tài cháu U đến khu vực an toàn để gia đình tổ chức khâm liệm và mai táng theo phong tục.