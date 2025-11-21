Quân đội điều xe thiết giáp tiếp tế khẩn cấp cho người dân vùng lũ bị cô lập

Xe thiết giáp có mặt ở vùng lũ để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Ngày 21/11, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tại các xã Tây Hoà, Đông Hoà, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Lộc, phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm sâu trong nước lũ, bị chia cắt hoàn toàn với bên ngoài.

Trước tình hình khẩn cấp, Quân khu 5 điều động lực lượng và phương tiện đặc chủng, dùng xe thiết giáp vượt nước xiết, tiếp tế hàng nghìn suất nhu yếu phẩm đến với người dân vùng ngập sâu.

Số hàng do Quân khu 5 phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk huy động để kịp thời đưa vào những địa bàn đang bị cô lập nhiều ngày qua (trong đó Quân khu 5 hỗ trợ 3 tấn lương khô).

Lực lượng Quân đội vận chuyển nhu yếu phẩm ra xe thiết giáp để mang đến người dân vùng lũ còn bị cô lập.

Dọc tuyến đường vào vùng lũ, nước chảy xiết, nhiều đoạn đường bị sạt lở gây nguy hiểm; song với quyết tâm “không để dân thiếu đói, không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 vẫn kiên trì mở đường, tiếp cận từng thôn, từng cụm dân cư bị cô lập.

Trước đó, Trung đoàn BB88 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức tiếp nhận hàng cứu trợ và cơ động lực lượng bằng xuồng máy, ca nô đến các khu vực ngập sâu, đưa hàng trăm hộ dân thoát khỏi tình trạng cô lập, thiếu lương thực.