Tối 22/11, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo vừa xảy ra trên Quốc lộ 10 khiến 2 mẹ con nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 mẹ con nạn nhân tử vong trên Quốc lộ 10.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h40’ ngày 22/11, tại Km77+100 Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng (Hưng Yên), chị Nguyễn Thị Hải (SN 1993, trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) cầm lái xe máy BKS 15K1-17693, chở sau là chị Nguyễn Thị Trinh (SN 1983, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và cháu Phạm Anh Thư (SN 2019, con chị Trinh) đi theo hướng Hải Phòng - Ninh Bình.

Tới địa điểm trên, xe máy va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 15C-24120, kéo theo rơ moóc BKS 15RM – 01866, do anh Đặng Văn Tuấn (SN 1989, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến hai mẹ con chị Trinh tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lực cảnh sát điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Mới đây nhất, khoảng 7h30 ngày 8/11, tại ngã tư KM 27+800 Quốc lộ 10 (đoạn qua phường An Dương, TP Hải Phòng), ô tô tải mang biển kiểm soát 99B... đi theo hướng Thái Bình - Hải Phòng do tài xế Hoàng Văn Xoá (SN 1999, ở xã Khôn Lùng, tỉnh Tuyên Quang) cầm lái va chạm với xe máy đi cùng chiều.

Hai cô gái trên xe máy gồm chị Lò Thị Việt (người cầm lái) và Nền Thị Thu Hà (người ngồi phía sau) đều tử nạn ngay tại hiện trường; xe máy bị hư hỏng. Các nạn nhân sinh năm 2007, người xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

Theo lực lượng CSGT, khu vực xảy ra tai nạn có nhiều đường giao nhau, các làn đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông đông.

Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã kiến nghị đơn vị quản lý mở rộng làn đường về phía mép đường và phân lại làn đường để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn có thể xảy ra.