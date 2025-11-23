Thắt lòng chuyện người dân đục mái nhà, đưa thi thể người thân lên cao giữa mưa lũ kinh hoàng

Những ngày vừa qua, nước lũ tràn về khiến nhiều khu vực ở Nha Trang chìm trong nước lũ. Nhìn từ trên cao, nước lũ đục ngầu bủa vây các khu dân cư của địa phương này, có nơi cao tới 3-4m. Mọi hoạt động đều tê liệt, cuộc sống bị đảo lộn.





Đến ngày 22/11, nước lũ tại Nha Trang bắt đầu rút, người dân tất tả trở về nhà kiểm tra nhà cửa, dọn dẹp và cố gắng cứu vớt những gì còn lại.

Có lẽ, người dân Nha Trang chưa khi nào trải qua lời khắc mưa lũ kinh hoàng như vậy. Trong lúc người nhiều hộ dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, vớt vát lại tài sản thì có những hoàn cảnh khiến nhiều người xót xa, nghẹn ngào.

Một hộ dân phải đục mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà để tránh dòng nước lũ dâng cao

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phạm Quốc Hiệp (trú Nha Trang) cho biết, bố anh mất trước khi mưa lũ ập đến chỉ 1 ngày. Trong lúc gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự thì bất ngờ cơn lũ dữ ập đến, nước dâng cuồn cuộn khiến mọi dự định mai táng đều bất khả thi.

"Lúc đó là chưa có liệm, cố chờ lũ rút để liệm nhưng lũ ngày một dâng cao. Mọi người phải đục mái tôn, đưa thi thể lên mái nhà. Xót xa lắm...".

Trước khi lũ dâng cao nhấn chìm nhà cửa, nhiều hộ dân ở nhà cấp 4 buộc phải đục mái nhà để kịp thoát thân

Giữa thời khắc hỗn loạn, hàng xóm xung quanh đã chạy sang giúp đỡ, cùng gia đình anh Hiệp đục tôn, đưa thi thể người đã mất lên mái nhà để tránh dòng nước đang lên nhanh không kịp trở tay.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, anh Hiệp nói vẫn còn thấy ám ảnh cảnh vừa cố gắng giữ an toàn cho người sống, vừa cố gắng bảo toàn sự trọn vẹn cuối cùng cho cha mình giữa thiên tai hung dữ, là điều anh sẽ không bao giờ quên.

Anh Phong cho biết, hai vợ chồng phải đục mái tôn, tránh trú nhờ bên nhà hàng xóm khi lũ dâng cao

Anh Võ Nguyễn Đình Phong (Phường Tây Nha Trang) chia sẻ, "Giữa làn ranh sinh tử thì thực sự không nghĩa rằng lũ lớn như vậy. Khi lũ ập đến, gia đình mình chia thành 2 chiều, mình thì muốn đi nhưng vợ thì muốn ở lại để tiếp tục đưa đồ lên cao để giữ tài sản. Nhưng mình nói là phải đi. Nhà mình là nhà cấp 4 nên không đi ra được. Hai vợ chồng phải đục mái tôn, leo lên qua bên nhà hàng xóm để sinh hoạt nhờ nhà họ trong những ngày sau đó".

"Mưa lũ khủng khiếp, khủng khiếp quá trời! Nhà mình chỉ còn một chút xíu nữa là ngập đến lầu 3. Không còn gì luôn. Nhà có 2 đứa nhỏ phải lật đật di tản sang nhà người thân. 3 ngày nay tôi chưa gặp hai đứa nhỏ... Nhà tôi ở đây còn đỡ chứ mấy hộ dân nhà cấp 4 phải đục mái tôn, nhà có người mất cũng phải đục mái tôn đưa lên trên mái suốt 2 ngày trời. Nhìn mà xót theo", vừa tất bật dọn dẹp, người phụ nữ vừa nói.

Bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn lầy, di dời tài sản sau khi lũ rút

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ và sạt lở tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã làm 55 người chết và 13 người mất tích.

Về tài sản, ước tính thiệt hại tính đến thời điểm này là hơn 8.980 tỷ đồng.

Như vậy, so với thời điểm 17h30 ngày 21/11, số người chết và mất tích đã tăng thêm 14 người. Mưa lũ cũng khiến gần 950 nhà hư hỏng, hơn 28.460 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập.