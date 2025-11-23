Xử phạt người phụ nữ lên mạng dựng chuyện, xuyên tạc

Ngày 23-11, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt P.T.H (33 tuổi) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ.

Bài đăng sai sự thật của tài khoản “Hoàng Yến Đoan”

Trước đó, Công an xã Trảng Bom phát hiện bài viết trên nhóm “Chợ Quảng Biên” từ tài khoản Facebook “Hoàng Yến Đoan” đăng tải nội dung về việc bị 2 thanh niên mặc đồng phục công an chặn xe, tịch thu 2 triệu đồng không rõ nguyên nhân. Bài viết nhận được nhiều lượt tương tác, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến dư luận tại địa phương.

Vào cuộc xác minh, công an đã tiến hành làm việc với chủ tài khoản là P.T.H. Tại cơ quan công an, P.T.H đã thừa nhận toàn bộ nội dung bài viết không đúng sự thật, do bản thân tự nghĩ ra, mục đích đăng câu “like” tương tác để bán hàng.

Công an xã Trảng Bom khuyến cáo người dân cẩn thận trong khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, đăng tải, bình luận các nội dung, thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các hành vi sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.