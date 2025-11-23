Quảng Ninh quyên góp thần tốc hơn 45 tấn hàng tới vùng lũ Lâm Đồng

Quốc Nam, Theo tienphong.vn 09:33 23/11/2025
Sau chưa đầy một ngày phát động, hơn 45 tấn hàng hóa gồm áo mưa, chăn ấm, nhu yếu phẩm, nước uống và chế phẩm xử lý nước... được tập kết, đóng gói tại trụ sở MTTQ tỉnh Quảng Ninh sau đó vận chuyển xuyên đêm để cứu trợ người dân vùng lũ Lâm Đồng.

Chiều 22/11, nhiều xe tải chở hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khắp nơi thuộc tỉnh Quảng Ninh đều di chuyển về trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các đoàn thể để tập kết chuẩn bị đưa cứu trợ vào vùng lũ Lâm Đồng.

Nhu yếu phẩm được đưa về tập kết gồm chăn, quần áo, nước uống, thực phẩm và chế phẩm Cloramin B....

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, lực lượng tình nguyện gồm đoàn viên thanh niên, quân đội, các tổ chức từ thiện đều có mặt làm công tác kiểm đếm, vận chuyển và đưa hàng hóa lên xe đưa vào vùng lũ Lâm Đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị giao tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng huy động toàn lực, toàn tâm, toàn ý chung sức hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã nhanh chóng họp với các sở, ngành thống nhất phương án hỗ trợ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Ngay sau cuộc họp, các cơ quan, đơn vị khẩn trương chuẩn bị, tập kết lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác.

Hơn 45 tấn hàng đã được gấp rút đóng gói chu đáo, kỹ lưỡng để kịp thời đưa vào hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Lâm Đồng ngay trong chuyến hàng hỗ trợ đầu tiên đêm 22/11, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tỉnh đối với bà con đang gặp khó khăn.

Ông Bùi Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết ngành Y tế Quảng Ninh đã lập tức kích hoạt phương án chi viện khẩn cấp cho vùng lũ Lâm Đồng. Ngay khi nhận được đề xuất từ địa phương bạn về nhu cầu 3 tấn Cloramin B, 30.000 viên Aquatabs, 500kg phèn chua cùng một số vật tư, hóa chất phòng dịch sau mưa lũ. Tất cả được kiểm tra chất lượng, phân loại và đóng gói xuyên đêm, sẵn sàng chuyển đến vùng thiên tai ngay khi đoàn công tác xuất phát.

Từng danh mục vật tư được kiểm đếm, tổng hợp liên tục để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách của vùng lũ. Ngay trong chiều nay, toàn bộ số hàng sẽ được hoàn tất đóng gói, bàn giao, cùng đoàn công tác của tỉnh lên đường đến Lâm Đồng, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của ngành Y tế Quảng Ninh đối với bà con đang gặp khó khăn sau thiên tai.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, Sở đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhanh chóng chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, lương khô, các loại bánh, chăn, màn...dành trao cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Bộ CHQS tỉnh cũng gửi tặng 1 tấn lương khô và 5.000 bộ quần áo thu đông, hè; Tập đoàn TKV gửi tặng 2.000 bộ quần áo bảo hộ tới nhân dân vùng lũ lụt tỉnh Lâm Đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng để tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh (đứng giữa), cho biết trước mắt, Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang vận chuyển khoảng 45 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Lâm Đồng, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men. Dự kiến trong 2-5 ngày tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt hàng cứu trợ, nâng tổng lượng hỗ trợ lên khoảng 100 tấn, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.

"Với tinh thần ‘tương thân, tương ái’, bên cạnh các hoạt động khảo sát và hỗ trợ bước đầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn, huy động tổng lực chung tay hướng về Lâm Đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mang lại nguồn lực kịp thời, góp phần giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt", đại diện MTTQ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.

