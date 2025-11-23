Quảng Ninh quyên góp thần tốc hơn 45 tấn hàng tới vùng lũ Lâm Đồng

"Với tinh thần ‘tương thân, tương ái’, bên cạnh các hoạt động khảo sát và hỗ trợ bước đầu, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trên địa bàn, huy động tổng lực chung tay hướng về Lâm Đồng. Chúng tôi tin tưởng rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mang lại nguồn lực kịp thời, góp phần giúp tỉnh bạn vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt", đại diện MTTQ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.