Quảng Ninh quyên góp thần tốc hơn 45 tấn hàng tới vùng lũ Lâm Đồng

Ông Nguyễn Chí Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh (đứng giữa), cho biết trước mắt, Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang vận chuyển khoảng 45 tấn hàng hóa hỗ trợ nhân dân vùng lũ tỉnh Lâm Đồng, gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc men. Dự kiến trong 2-5 ngày tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục gửi thêm các đợt hàng cứu trợ, nâng tổng lượng hỗ trợ lên khoảng 100 tấn, nhằm góp phần chia sẻ khó khăn và giúp bà con sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống.