Chỉ trong 1 ngày, người phụ nữ 6 lần tim ngừng đập, tỉnh dậy đã mất tứ chi vì điều ít ai ngờ

Theo chia sẻ từ gia đình, ngày 14/7/2025, sau khi tan làm về nhà, bà Manjit bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Chỉ đến sáng hôm sau, tình trạng đã chuyển biến nghiêm trọng: bà bất tỉnh, khó thở, môi tím tái, tay chân lạnh ngắt. Chồng bà, ông Kam Sangha, kể lại rằng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khó tin khi chưa đầy một ngày trước bà vẫn đi làm, vui đùa cùng chó cưng, vậy mà sau đó đã rơi vào hôn mê sâu.

Các bác sĩ nhận định nhiều khả năng vi khuẩn xâm nhập qua một vết cắt hoặc trầy xước nhỏ trên da, sau khi bị chó liếm. Nhiễm trùng huyết là tình trạng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với nhiễm trùng, tấn công chính các mô và cơ quan trong cơ thể thay vì bảo vệ chúng. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh có thể nhanh chóng đe dọa tính mạng.

Tim ngừng đập 6 lần, buộc phải cắt bỏ tứ chi

Trong thời gian điều trị tại khoa hồi sức tích cực, tim của bà Manjit đã ngừng đập tới 6 lần. Nhiễm trùng lan rộng khiến các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt bỏ hai tay và hai chân dưới gối để ngăn tổn thương tiếp tục tiến triển. Bà cũng phải cắt bỏ lá lách, điều trị viêm phổi và xuất hiện sỏi mật, đồng nghĩa với việc có thể phải trải qua thêm nhiều ca phẫu thuật trong tương lai.

Ông Kam, hiện 60 tuổi, đã nghỉ làm suốt 7 tháng để túc trực bên vợ. Ông chia sẻ rằng có những ngày gia đình gần như nghĩ bà không thể qua khỏi, nhưng bà vẫn kiên cường chống chọi. Hai vợ chồng thậm chí đã kỷ niệm 37 năm ngày cưới ngay trong bệnh viện. Riêng bà Manjit cho biết bà gần như không nhớ gì trong tháng đầu tiên điều trị.

Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng dù thú cưng mang lại niềm vui, việc để chúng liếm vào vết thương hở có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn nghiêm trọng, đặc biệt với người có sức đề kháng yếu hoặc có vết thương ngoài da mà không để ý.

