Bé 1 tuổi mắt trợn ngược, môi tím tái, cha mẹ kinh hoàng vì căn bệnh phổ biến này

Xuân Xuân (15 tháng tuổi, Trung Quốc) được bố mẹ đưa ra sân chơi cách đây vài ngày. Sáng nay khi thức dậy, mặt bé đỏ bừng. Mẹ của Xuân Xuân đo nhiệt độ cho bé, nhiệt kế hiện 38 độ C. Ngoại trừ việc cảm giác thèm ăn của bé kém hơn bình thường thì trạng thái tinh thần không có gì thay đổi.

Nhưng ai ngờ, đến đêm Xuân Xuân đột nhiên lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược, môi tái xanh, chân tay run rẩy, gọi thế nào cũng không có phản ứng. Cha mẹ của Xuân Xuân vô cùng sợ hãi và lập tức đưa bé đến Khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Hải Ninh (Trung Quốc).

Khi kiểm tra miệng của Xuân Xuân, bác sĩ phát hiện có vài mụn rộp nhỏ trên hầu họng và vòm miệng mềm. Cô bé được chẩn đoán nhiễm Herpangina. Sau khi được điều trị và chăm sóc triệu chứng kịp thời, nhiệt độ cơ thể của Xuân Xuân đã được kiểm soát, mụn rộp ở miệng của cô bé dần được cải thiện và lành lại.



Herpangina là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Enterovirus (cùng tác nhân với bệnh tay chân miệng). Bệnh này có tỷ lệ mắc cao và rất dễ lây lan, phổ biến hơn ở trẻ mẫu giáo dưới 6 tuổi. Đây là bệnh nhiễm trùng qua đường phân - miệng. Đây là một bệnh tự giới hạn với đường hô hấp và đường hô hấp là đường lây truyền chính.

Biểu hiện lâm sàng bao gồm:

- Sốt: Đây là một trong những triệu chứng thường gặp nhất, nhiệt độ cơ thể thường tăng lên 38-40 độ C, một số trẻ có thể bị co giật do sốt.

- Đau họng: Cổ họng của trẻ sẽ đỏ, sưng và đau, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc nuốt.

- Vết loét nhỏ ở sau miệng và cổ họng: Mụn rộp nhỏ màu xám sẽ xuất hiện xung quanh hầu họng, vòm miệng mềm và amidan, đường kính khoảng 1-2 mm, xung quanh có vết đỏ, thường sẽ bùng phát thành vết loét sau 2-3 ngày.

- Chán ăn: Trẻ sẽ có biểu hiện chán ăn rõ rệt do viêm họng và loét ở sau miệng.

Trong hầu hết các trường hợp, Herpangina có thể tự khỏi trong khoảng 7-10 ngày. Một số rất ít trường hợp Herpangina gây ra biến chứng nghiêm trọng. Mặc dù nghe qua trường hợp của bé Xuân Xuân trên đây, căn bệnh phổ biến này có vẻ đáng sợ nhưng cha mẹ không cần quá lo lắng, quan trọng nhất vẫn là phải chăm sóc bé đúng cách.

Cần đặc biệt chú ý, nếu như bé có một trong những biểu hiện dưới đây, bé cần phải lập tức được đưa đến bệnh viện:

- Sốt cao 41 độ C, sốt kéo dài và không hạ.

- Bé bị lở miệng, đau họng kéo dài hơn 5 ngày mà không có dấu hiệu cải thiện.

- Bé xuất hiện các triệu chứng mất nước như khô miệng, khô mắt (biểu hiện là thiếu nước mắt), người mệt mỏi, lượng nước tiểu giảm, nước tiểu màu đậm, mắt trũng...

Có thể nói, biến chứng phổ biến nhất của Herpangina là mất nước và đây là tình trạng nguy hiểm đối với bất kỳ ai. Do đó, cha mẹ cần chú ý chăm sóc bé đúng cách trong thời gian bệnh và chú ý bổ sung nước cho bé thường xuyên để phòng ngừa biến chứng này.

