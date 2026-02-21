1 tư thế nằm gây hại tinh binh, âm thầm làm giảm sinh lý nam giới nhưng rất nhiều cánh mày râu mắc phải

Bác sĩ tiết niệu Trần Ngọc Hân, Giám đốc một phòng khám tiết niệu tại Đài Loan, Trung Quốc, cho biết tư thế này không trực tiếp “đè hỏng” tinh trùng, nhưng lại là tư thế ít được khuyến khích nhất nếu xét về sức khỏe sinh lý lâu dài.

Theo bác sĩ, nằm sấp khiến vùng bụng và cơ quan sinh dục bị chèn ép trong thời gian dài, cản trở tuần hoàn máu toàn thân. Nếu duy trì nhiều năm, không chỉ gây đau vai gáy, mỏi cơ, khó thở khi ngủ mà còn kéo theo ba ảnh hưởng đáng lưu ý đối với chức năng tình dục.

Thứ nhất là chèn ép cơ quan sinh dục. Ở nam giới, ban đêm thường xuất hiện hiện tượng cương tự nhiên. Khi nằm sấp, dương vật bị ép xuống giường có thể gây khó chịu về mặt cơ học, khiến cơ thể vô thức xoay trở hoặc tỉnh giấc giữa chừng. Việc gián đoạn giấc ngủ sâu lặp đi lặp lại sẽ làm giảm chất lượng nghỉ ngơi tổng thể.

Thứ hai là ảnh hưởng đến hormone testosterone. Giấc ngủ sâu và liên tục đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiết testosterone. Khi chất lượng giấc ngủ suy giảm do tư thế chèn ép, nồng độ hormone này có thể bị ảnh hưởng, từ đó tác động đến ham muốn và hiệu suất tình dục.

Thứ ba là làm giảm khả năng thụ thai. Tinh hoàn cần môi trường mát hơn thân nhiệt khoảng 2 đến 4 độ C để sản xuất tinh trùng hiệu quả. Nằm sấp làm nhiệt độ bìu tăng lên do bí hơi và áp lực trực tiếp, lâu dài có thể khiến số lượng tinh trùng giảm và chất lượng suy yếu, ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai.

Bác sĩ Trần đặc biệt khuyến cáo những người đã có biểu hiện rối loạn cương, độ cứng không đủ hoặc dễ “mềm giữa chừng” nên tránh tư thế nằm sấp.

Vậy nên ngủ thế nào để tốt cho sinh lý nam?

Theo chuyên gia này, lựa chọn hàng đầu là nằm nghiêng. Tư thế này giúp dương vật có không gian tự nhiên giữa hai chân, hạn chế bị đè ép, đồng thời giảm áp lực lên đường hô hấp và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lựa chọn thứ hai là nằm ngửa, có thể kê gối giữa hai chân để giảm áp lực lên lưng và giữ vùng chậu thông thoáng. Tuy nhiên, với người hay ngáy, nằm ngửa có thể làm tăng nguy cơ thiếu oxy ban đêm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương, nên có thể luân phiên với nằm nghiêng.

Về thời gian cải thiện, bác sĩ Trần cho biết rối loạn cương có nhiều nguyên nhân như bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết hay yếu tố tâm lý. Nếu nguyên nhân liên quan đến tư thế ngủ, việc điều chỉnh để giảm chèn ép, cải thiện giấc ngủ, kết hợp vận động đều đặn và ăn uống lành mạnh sẽ giúp hệ mạch máu phục hồi tốt hơn, từ đó hỗ trợ chức năng sinh lý.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như khó cương, độ cứng giảm, giảm thời gian duy trì hoặc xuất tinh sớm kéo dài trên ba tháng, nam giới nên đi khám chuyên khoa tiết niệu để được đánh giá và can thiệp kịp thời.

Nguồn và ảnh: ETToday