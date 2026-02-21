Bé trai 5 tuổi đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp, bác sĩ cảnh báo 4 tín hiệu ung thư ở trẻ dễ bị bỏ qua

Đó là câu chuyện của bé Viễn (5 tuổi ở Trung Quốc). Ban đầu, khi trẻ kêu đau cổ, xoay đầu khó, người nhà nghĩ đơn giản là do ngủ sai tư thế. Nhưng những ngày sau đó, bé quay đầu ngày càng khó khăn, ăn uống kém vì cảm giác “vướng ở cổ”. Khi một bên cổ xuất hiện khối cứng rõ rệt, gia đình mới đưa đi khám. Kết quả siêu âm cho thấy một khối u tuyến giáp kích thước 2,4x1,9cm, đã có dấu hiệu lan hai bên và kèm hạch cổ to.

Ung thư không phải chỉ là bệnh của người lớn

Nhiều phụ huynh mặc định ung thư là chuyện xa vời với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, theo số liệu từ các trung tâm ung bướu và cơ quan kiểm soát bệnh tật, bệnh ung thư hiện là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em. Riêng ung thư tuyến giáp ở trẻ tuy tỷ lệ mắc thấp nhưng nguy cơ ác tính có thể lên tới 22 đến 26%, cao hơn nhiều so với mức 5 đến 10% ở người trưởng thành.

Các chuyên gia cho biết cơ chế gây bệnh ở trẻ khá phức tạp, liên quan đến yếu tố di truyền, đột biến gen, rối loạn hấp thu iod, đặc biệt là tiền sử tiếp xúc với bức xạ ion hóa như chụp X quang vùng cổ nhiều lần hoặc từng xạ trị. Dù tỷ lệ trẻ có nhân giáp không cao, nhưng nếu đã xuất hiện thì khả năng ác tính cao gấp đôi người lớn.

Điều đáng lo ngại là ung thư tuyến giáp ở trẻ thường tiến triển âm thầm, ít đau, dễ bị nhầm với viêm họng, cảm cúm hoặc sai tư thế cổ.

4 tín hiệu cảnh báo cha mẹ không nên bỏ qua

Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ và các tổ chức y tế quốc tế, dấu hiệu sớm của ung thư ở trẻ thường kín đáo. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đặc biệt lưu ý nếu trẻ có các biểu hiện sau:

- Xuất hiện khối cứng ở cổ có thể di động theo động tác nuốt, dù không đau. Đây là dấu hiệu điển hình của tổn thương tuyến giáp hoặc khối u vùng đầu cổ.

- Khàn tiếng kéo dài trên hai tuần không cải thiện, kèm cảm giác khó thở hoặc nói hụt hơi. Nhiều trường hợp bị nhầm là viêm thanh quản thông thường.

- Trẻ hay than nuốt vướng, ăn dễ nghẹn, thích ăn thức ăn mềm hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Đây có thể là dấu hiệu khối u chèn ép thực quản hoặc khí quản.

- Hạch cổ sưng to bất thường, không xẹp sau vài tuần. Nếu sờ thấy nhiều hạch tròn, cứng, di động theo nhịp nuốt hoặc thở, cần đi khám sớm.

Nhiều ca bệnh được phát hiện kịp thời chính nhờ phụ huynh để ý đến một khối cứng nhỏ ở cổ.

Cha mẹ có thể làm gì để phòng ngừa và phát hiện sớm

Các chuyên gia khuyến nghị nên cho trẻ khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu gia đình có tiền sử bệnh tuyến giáp hoặc trẻ từng tiếp xúc với xạ trị. Siêu âm tuyến giáp và kiểm tra chức năng tuyến giáp định kỳ giúp phát hiện bất thường sớm.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Trẻ cần bổ sung iod ở mức phù hợp theo khuyến cáo lứa tuổi, tránh tự ý dùng các chế phẩm bổ sung không có chỉ định. Đồng thời hạn chế tiếp xúc bức xạ không cần thiết, không lạm dụng chụp X quang vùng cổ.

Quan trọng hơn cả là lắng nghe những thay đổi nhỏ trong cơ thể trẻ. Đừng vội quy mọi biểu hiện như đau cổ, khàn tiếng, ăn kém là do cảm lạnh hay “đang lớn”. Khi một triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá chuyên sâu.

May mắn, trong trường hợp của bé trai nói trên, nhờ gia đình phát hiện kịp thời và điều trị sớm, trẻ đã phẫu thuật thành công và hồi phục tốt. Các bác sĩ nhấn mạnh, với ung thư tuyến giáp ở trẻ em, phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể tiên lượng và chất lượng sống lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu