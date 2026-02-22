Người đàn ông 33 tuổi bị đau lưng dưới vào giữa đêm nhưng không đi khám vì nghĩ chỉ là "căng cơ lưng": Ông qua đời vào ngày hôm sau

Anh Lý, 33 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Gần đây, vào nửa đêm anh đột ngột xuất hiện cơn đau lưng dữ dội. Ban đầu anh nghĩ chỉ là “trật lưng”, nhưng cơn đau ngày càng nghiêm trọng, đến mức khó có thể chịu đựng.

Không còn cách nào khác, anh Lý đến bệnh viện để xin thuốc giảm đau.

Sau khi tìm hiểu tình trạng của anh, bác sĩ nghi ngờ đây có thể là dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, anh Lý từ chối điều trị. Đến ngày hôm sau, khi anh quay lại bệnh viện, cơn nhồi máu cơ tim đã xảy ra và anh không qua khỏi.

Câu chuyện này không chỉ khiến chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của sự giao tiếp hiệu quả giữa bác sĩ và bệnh nhân, mà còn khiến nhiều người quan tâm hơn đến triệu chứng đau lưng - một biểu hiện tưởng chừng rất phổ biến.

Dưới đây là những bệnh lý có thể ẩn sau triệu chứng đau lưng:

1. Nhồi máu cơ tim

Độ tuổi mắc bệnh tim mạch đang ngày càng trẻ hóa.

Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim là đau ngực. Tuy nhiên, đau vùng thắt lưng, khó thở, đổ mồ hôi… cũng có thể là dấu hiệu báo trước.

Vì vậy, khi xuất hiện các biểu hiện bất thường này, tuyệt đối không nên chủ quan. Cần đi khám ngay để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

2. Đột quỵ não

Tương tự nhồi máu cơ tim, đột quỵ não cũng là bệnh xảy ra đột ngột và có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ thần kinh.

Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo đột quỵ lại không điển hình nên dễ bị bỏ qua.

Ví dụ như: chóng mặt đột ngột, nhìn mờ, ù tai, đau lưng… đều có thể là tín hiệu cơ thể đang phát đi trước khi xảy ra đột quỵ.

Do đó, không nên xem nhẹ những triệu chứng tưởng như bình thường này. Hãy đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

3. Ung thư

Đau lưng đơn thuần có thể không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu cơn đau có những đặc điểm đặc biệt thì cần cảnh giác vì có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

Khác với đau lưng thông thường, đau lưng do ung thư thường:

Khu trú cố định ở một vị trí

Khó thuyên giảm

Có xu hướng ngày càng nặng hơn

Kèm theo mệt mỏi hoặc đau ở các vị trí khác trên cơ thể

Nếu xuất hiện các đặc điểm này, cần đi khám càng sớm càng tốt.

4. Chèn ép tủy sống

Nếu đau lưng đi kèm với khó tiểu hoặc tiểu tiện, đại tiện không tự chủ thì có thể là dấu hiệu của tình trạng chèn ép tủy sống.

Tủy sống là bộ phận quan trọng của hệ thần kinh. Khi bị chèn ép, các chức năng như kiểm soát tiểu tiện và đại tiện có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, nếu gặp tình trạng này, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Lưu ý về đau lưng

Nếu đau lưng xuất hiện thường xuyên và dữ dội vào ban đêm, có thể liên quan đến loãng xương. Loãng xương khiến mật độ xương giảm, xương trở nên mỏng và dễ gãy.

Nếu đau lưng kèm sốt, buồn nôn hoặc nôn, có thể là dấu hiệu nhiễm trùng cột sống và cần được thăm khám ngay.

Tóm lại, đau lưng là triệu chứng rất phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản. Khi cơn đau xuất hiện bất thường, dữ dội hoặc kèm theo các triệu chứng khác, tuyệt đối không nên chủ quan. Việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện và xử trí kịp thời những bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn.