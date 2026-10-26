Chị Phạm Thị Lệ Thủy SN 1992 chuyển khoản 245.000.000 đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng: Công an vào cuộc xác minh

Sau khi nhận được 245 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đã phối hợp giải quyết vụ việc, hoàn trả tiền cho chủ sở hữu với sự hỗ trợ của lực lượng Công an và ngân hàng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Tuyên Sơn vừa phối hợp với ngân hàng và Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả 245 triệu đồng chuyển khoản nhầm về đúng chủ sở hữu.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1986, trú tại thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị) đã nhận được số tiền 245 triệu đồng do chị Phạm Thị Lệ Thủy (SN 1992, trú tại thôn Tân Nhuế, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) chuyển khoản nhầm.

Công an hỗ trợ người dân hoàn trả 245 triệu đồng chuyển khoản nhầm về đúng chủ sở hữu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuyên Sơn phối hợp với ngân hàng và Công an xã Lạc Đạo tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình xác minh giúp các bên hoàn trả số tiền 245 triệu đồng về đúng chủ sở hữu, bảo đảm thực hiện theo đúng quy trình.

Hành động trung thực của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng góp phần lan tỏa tinh thần tôn trọng tài sản của người khác và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến khích người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và ngân hàng để xác minh, hoàn trả tài sản cho người chuyển.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi