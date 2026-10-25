Sau khi rời Vingroup, bà Lê Thị Thu Thuỷ kể về lần “điên” ở tuổi ngoài 40

Nhìn lại hành trình, bà thừa nhận đã có những thời điểm muốn bỏ cuộc. Có lúc bà tự hỏi tại sao mình phải làm điều khó khăn đến vậy, thậm chí nghĩ rằng đã 40 tuổi mà vẫn còn “điên” khi tự đặt bản thân vào một thử thách khắc nghiệt.

Sau khi rời Vingroup vào tháng 8/2026, bà Lê Thị Thu Thủy dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện về công việc và trải nghiệm cá nhân trên fanpage mới được lập. Trong bài đăng mới nhất, cựu lãnh đạo VinFast kể lại hành trình chinh phục giải ba môn phối hợp Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015, khi bà gần như bắt đầu từ con số không.

Bà Thuỷ tham gia Ironman 70.3 Đà Nẵng năm 2015

Theo bà Thủy, cơ duyên đến với Ironman bắt đầu khá tình cờ, từ một lời thách đố. Thời điểm đó, bà chưa biết bơi, không biết chạy và lần cuối đạp xe là khi còn học cấp ba, với quãng đường đến trường cách nhà hơn chục cây số.

Thay vì bắt đầu bằng một cuộc thi nhẹ nhàng để làm quen, bà quyết định đăng ký ngay Ironman 70.3, thử thách ba môn phối hợp gồm bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21,1 km. Tổng quãng đường thi đấu là 113 km.

“Đã chót nhận thử thách rồi thì phải làm bằng được”, bà viết.

Trong ba tháng chuẩn bị, bà vừa tập bơi, tìm mua xe đạp, bắt đầu học chạy, vừa tìm hiểu các quy định thi đấu và chế độ dinh dưỡng. Khối lượng công việc cần chuẩn bị không nhỏ, đặc biệt với một người chưa có nền tảng ở cả ba môn thể thao.

Cuối cùng, bà Thủy hoàn thành toàn bộ ba môn tại Ironman 70.3 Đà Nẵng. Bà cho biết mình là một trong số ít người Việt Nam khi đó hoàn thành trọn vẹn thử thách này.

Nhìn lại hành trình, bà thừa nhận đã có những thời điểm muốn bỏ cuộc. Có lúc bà tự hỏi tại sao mình phải làm điều khó khăn đến vậy, thậm chí nghĩ rằng đã 40 tuổi mà vẫn còn “điên” khi tự đặt bản thân vào một thử thách khắc nghiệt.

Tuy nhiên, theo bà, chính tính cách không dễ từ bỏ đã giúp mình đi đến đích. Bà cũng cho rằng đặc điểm này góp phần giúp bản thân đạt được nhiều kết quả trong cuộc sống và sự nghiệp.

Dưới bài đăng, nhiều tài khoản thể hiện sự ngưỡng mộ với hành trình chinh phục của bà Thuỷ. Một tài khoản viết: "Thật thán phục chị". Người khác lại bày tỏ: "Siêu nhân! Em đúng là siêu nhân!".

Thực tế Ironman 70.3 là cuộc đua phối hợp sức bền, bao gồm 3 môn phối hợp cự li dài là bơi (1,9km), đạp xe (90km) và chạy marathon (21km). Ba nội dung diễn ra liên tiếp, không có thời gian nghỉ, đòi hỏi vận động viên có thể lực tốt, kỹ năng ở cả ba môn và khả năng phân phối sức lực, dinh dưỡng trong suốt cuộc đua.

Tuy gian khó nhưng môn Ironman rất hấp dẫn mọi giới từ những VĐV thể thao chuyên nghiệp đến những người bình thường tham gia rèn luyện và thi đấu để thử thách bản thân.

Theo đó, bà Thuỷ gia nhập Vingroup với vai trò Giám đốc tài chính (CFO) từ năm 2008. Đến năm 2011, bà được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và năm 2012 đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn.

Khi Vingroup bước vào lĩnh vực sản xuất ô tô năm 2017, bà Thủy tham gia dự án VinFast và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Tổng giám đốc VinFast toàn cầu. Đến tháng 1/2024, bà chuyển sang giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast.

Cho đến tháng 8/2026, bà công bố dừng hành trình ở Vingroup để thực hiện các dự định khác trong tương lai.