Tỉnh biên giới phía Bắc đón khu đô thị hơn 3.000 tỷ đồng, bảo tồn hai quả đồi tự nhiên

GP.Invest cho biết dự án Evergreen Estate tại Lạng Sơn có quy mô hơn 37ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Sau gần 10 tháng thi công, dự án đã triển khai 46 căn nhà, dự kiến hoàn thành 100 căn đầu tiên vào cuối quý I/2027.

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn Cầu (GP.Invest) vừa tổ chức lễ ra mắt khu đô thị Evergreen Estate tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án có quy mô 37,44 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, được quy hoạch gồm 549 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm shophouse, nhà vườn và biệt thự. Theo thông tin từ chủ đầu tư, diện tích dành cho cây xanh và mặt nước khoảng 98.000m2, mật độ xây dựng 29%.

Evergreen Estate nằm tại điểm đầu đại lộ Hùng Vương, kết nối với Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cách khu vực trung tâm Lạng Sơn khoảng 4km. Vị trí này kết nối trên hành lang giao thương Hà Nội - Lạng Sơn - cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển một khu dân cư gắn với nhịp sống kinh tế, thương mại và dịch vụ của địa phương.

Đáng chú ý, dự án được giới thiệu là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam và thuộc nhóm tiên phong tại Đông Nam Á đạt chứng nhận LEED for Communities - Silver, hệ thống đánh giá phát triển cộng đồng bền vững do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (USGBC) phát triển. Tháng 5/2026, dự án cũng được vinh danh ở hạng mục Mixed-Use Architecture – Best in Vietnam tại International Property Awards 2026–2027.

Theo GP.Invest, dự án bảo tồn hai quả đồi tự nhiên, đồng thời triển khai các giải pháp gia cố địa hình tại khoảng 35.000m2 mái taluy và mái đồi. Hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết kế 1.140 m3/ngày đêm. Chủ đầu tư cũng dự kiến lắp đặt điện mặt trời áp mái, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu điện của toàn khu.

Về tiến độ, sau gần 10 tháng kể từ lễ khởi công vào tháng 1/2026, dự án đã thực hiện hơn 500.000m3 đào đắp, san nền; triển khai 5 tuyến giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm; hoàn thành 900m kè hồ trung tâm.

Song song với các hạng mục hạ tầng, 46 căn nhà đã được triển khai thi công. Các công tác xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và đấu nối hạ tầng cũng được thực hiện song hành, góp phần hình thành diện mạo khu đô thị theo quy hoạch.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, đến hết quý I/2027, dự án dự kiến hoàn thiện toàn bộ hạ tầng giai đoạn 1 và 100 căn nhà đầu tiên. Toàn bộ hạ tầng dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.